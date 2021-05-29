Кыргызстан: кадровые перестановки за 24-28 мая

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Исхак Пирматов сдал депутатский мандат

Отметим, Исхак Пирматов пришел в Жогорку Кенеш в 2015 году по списку партии «Бир Бол».

Вместо сдавшего мандат члена фракции «Бир Бол» придет экс-министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев.

Статс-секретари Минобразования и Минздрава поменялись местами.

Статс-секретарь Министерства образования и науки Жапаркул Ташиев перешел в Минздрав, а статс-секретарь Министерства здравоохранения и социального развития Калысбек Шадыханов — в Минобразования.

Оба они проработали с января 2018 года.

В Кыргызстане проведена ротация акимов.

Для исключения конфликта интересов, коррупционных рисков, обеспечения беспристрастности в деятельности глав местных администраций решено провести ротацию акимов районов в областях.

По итогам проведенной аттестации в соответствии с указами главы государства:

Мурат Раматов назначен акимом Узгенского района Ошской области и освобожден от должности акима Джети-Огузского района Иссык-Кульской области;

Руслан Мейматкулов назначен акимом Джети-Огузского района Иссык-Кульской области и освобожден от ранее занимаемой должности акима Узгенского района Ошской области;

Манас Осмоналиев освобожден от должности акима Чуйского района Чуйской области по итогам проведенной аттестации;

Жыргалбек Шакиев назначен акимом Чуйского района Чуйской области и освобожден от ранее занимаемой должности акима Аксыйского района Джалал-Абадской области;

Замирбек Сыдыков назначен акимом Аксыйского района Джалал-Абадской области и освобожден от должности акима Таласского района Таласской области;

Нургазы Нармырзаев назначен акимом Таласского района Таласской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

Нурбек Сатаров назначен на вакантную должность акима Ала-Букинского района Джалал-Абадской области и освобожден от должности акима Ат-Башинского района Нарынской области;

Эмилбек Абдыкадыров назначен акимом Ат-Башинского района Нарынской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

Абдрахман Осмонов освобожден от должности акима Ноокенского района Джалал-Абадской области по итогам проведенной аттестации;

Нурлан Шаршеналиев назначен акимом Ноокенского района Джалал-Абадской области и освобожден от должности акима Кеминского района Чуйской области;

Алайбек Жумаев назначен акимом Кеминского района Чуйской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

Марс Саккараев освобожден от должности акима Аламединского района Чуйской области в связи с переходом на другую работу;

Таалайбек Жайылов назначен акимом Аламединского района Чуйской области и освобожден от должности акима Токтогульского района Джалал-Абадской области;

Акылбек Тюкебаев назначен акимом Токтогульского района Джалал-Абадской области и освобожден от должности акима Ак-Суйского района Иссык-Кульской области;

Мунарбек Насиров назначен акимом Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

Турусбек Ногоев назначен акимом Кара-Суйского района Ошской области и освобожден от должности акима Жайылского района Чуйской области;

Торогелди Туркбаев назначен акимом Жайылского района Чуйской области и освобожден от должности акима Сузакского района Джалал-Абадской области;

Баратбек Сыдыкназаров назначен акимом Сузакского района Джалал-Абадской области и освобожден от должности акима Кара-Бууринского района Таласской области;

Бектур Сагымбаев назначен акимом Кара-Бууринского района Таласской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

Алтынбек Сенирбаев назначен на вакантную должность акима Чаткальского района Джалал-Абадской области и освобожден от должности акима Нарынского района Нарынской области;

Нуридин Мадимаров назначен акимом Нарынского района Нарынской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

Мирлан Карагулов назначен акимом Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области и освобожден от должности акима Московского района Чуйской области;

Ниязбек Козуев назначен акимом Московского района Чуйской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

Эмир Аманкулов освобожден от должности акима Панфиловского района Чуйской области по итогам проведенной аттестации;

Бакыт Козуев назначен акимом Панфиловского района Чуйской области и освобожден от должности акима Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области;

Джанысак Сатыбалдиев назначен акимом Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

Руслан Тайгашкаев освобожден от должности акима Иссык-Атинского района Чуйской области согласно поданному заявлению;

Нуралы Курмантаев назначен акимом Иссык-Атинского района Чуйской области и освобожден от должности акима Кара-Кульджинского района Ошской области;

Аманкан Кенжебаев назначен акимом Кара-Кульджинского района Ошской области и освобожден от должности акима Сокулукского района Чуйской области;

Курбанбек Айтибаев назначен акимом Сокулукского района Чуйской области и освобожден от должности акима Араванского района Ошской области;

Сейтек Кулубаев назначен акимом Араванского района Ошской области и освобожден от должности акима Ак-Талинского района Нарынской области;

Жумадилла Жапаров назначен акимом Ак-Талинского района Нарынской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

Осконбай Мамажакыпов освобожден от должности акима Чон-Алайского района Ошской области;

Темирболот Абыкеев назначен акимом Чон-Алайского района Ошской области и освобожден от ранее занимаемой должности акима Кочкорского района Нарынской области;

Курбанбек Камчыев назначен акимом Кочкорского района Нарынской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

Данир Иманалиев назначен на вакантную должность акима Ноокатского района Ошской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

Бахтияр Акимбаев освобожден от должности акима Тюпского района Иссык-Кульской области по итогам проведенной аттестации;

Каныбек Адиев назначен акимом Тюпского района Иссык-Кульской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

Айбек Тилебалдиев освобожден от должности акима Тонского района Иссык-Кульской области по итогам проведенной аттестации;

Байышбек Астанакулов назначен акимом Тонского района Иссык-Кульской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

Максатбек Сарбагышев освобожден от занимаемой должности акима Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области согласно поданному заявлению;

Болбур уулу Алтынбек освобожден от должности акима Алайского района Ошской области по итогам аттестации;

Каныбек Апбасов назначен акимом Алайского района Ошской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

Калыбек Жумадылов назначен акимом Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

Залкарбек Бозбалаев освобожден от должности акима Джумгальского района Нарынской области по итогам проведенной аттестации;

Жамшит Матанбаев назначен акимом Джумгальского района Нарынской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

Алгынбай Имаров назначен на вакантную должность акима Бакай-Атинского района Таласской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;

Бектеналы Дуйшобаев освобожден от должности акима Манасского района Таласской области по итогам аттестации;

Досмамбет Жээнбеков назначен акимом Манасского района Таласской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров.

Абдиманап Масалиев избран председателем Совета улемов мусульман Кыргызстана.

Члены Совета улемов приняли отставку председателя Абибиллы Кадырбердиева.

Абдиманап Масалиев родился в 1965 году в городе Баткене.

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Трудовую деятельность начал учителем медресе Абдулкосим в Ташкенте.

Дважды избирался членом Совета улемов — в 1996 и 2000 годах. Был главным имамом центральной мечети Бишкека, затем казы столицы.

Напомним, 21 мая возле Духовного управления мусульман Кыргызстана прошел митинг против Совета улемов.

Временно исполняющим обязанности начальника Бишкекглавархитектуры стал Максат Молдомырзаев.

Марат Жороев снят с должности главного архитектора столицы.

Ранее Максат Молдомырзаев возглавлял отдел согласования и проведения градсоветов Бишкекглавархитектуры.

Снята также с должности и заместитель главного архитектора Анна Тренина.

Абдибакыт Халмурзаев стал прокурором Иссык-Кульской области. Фото из интернета. Абдибакыт Халмурзаев Должность прокурора области была вакантна после ухода Сыймыка Жапыкеева.

Абдибакыт Халмурзаев родился 1 ноября 1968 года в селе Кызыл-Булак Ошской области.

Занимал высокие должности в надзорном органе в бакиевские времена. В январе 2010 года стал заместителем генерального прокурора.

Был прокурором Иссык-Кульской области. После скандала в начале 2012 года под давлением депутатов подал в отставку. В 2014 году стал прокурором Октябрьского района Бишкека, в августе 2017-го — прокурором Бишкека.

В августе 2018 года ему объявили неполное служебное соответствие. С должности главы столичного надзорного органа его сняли в октябре 2018 года.

В 2019 году Абдибакыт Халмурзаев вернулся в прокуратуру, возглавив надзорный орган Баткенской области. С феврале 2021-го его назначили заведующим отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в аппарате правительства.

Нурланбек Исмаилов назначен главой дирекции по олимпийским видам спорта.

Прежний директор Джоомарт Шамканов написал заявление по собственному желанию. Он проработал в должности с января 2018 года.

Нурланбек Исмаилов родился 14 сентября 1980 года в Нарынской области. Высшее образование.

2005-2007 — вице президент — член бюро греко-римской борьбы Федерации спортивной борьбы КР;

2007-2009 — тренер по греко-римской борьбе спортивного клуба «Нью-Йорк Атлетик Клуб» (Нью-Йорк); с 2010-го по настоящее время — вице-президент Федерации спортивной борьбы КР, куратор национальных сборных команд КР по этому виду спорта.

Пятикратный чемпион Кыргызстана, призер чемпионата Азии. В 2006 году признан лучшим тренером по греко-римской борьбе КР. В 2019-м награжден Почетной грамотой UWW чемпионата мира в Нур-Султане.

О кадровых перестановках с 17 по 21 мая читайте здесь.