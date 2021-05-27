Совет улемов отменил выборы муфтия. Будет объявлен новый конкурс

Совет улемов отменил выборы муфтия. Решение принято на сегодняшнем заседании религиозной организации.
Члены Совета улемов приняли отставку председателя Абибиллы Кадырбердиева. На его место избрали Абдиманапа Масалиева.
Читайте по теме
Отметим, 21 мая у Духовного управления мусульман Кыргызстана прошел митинг против Совета улемов. Акцию возглавлял советник министра сельского хозяйства и активный сторонник президента Садыра Жапарова Бакай Кашкарбаев.
Напомним, курултай Совета улемов мусульман Кыргызстана, на котором должны были избрать нового муфтия, был запланирован на 5 апреля. Регистрация кандидатов на пост муфтия КР завершилась 17 марта. 30 марта выборы муфтия были перенесены на 29 мая из-за давления на аттестационную комиссию.