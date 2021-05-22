Кыргызстан: кадровые перестановки за 17-21 мая

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Назначены руководители структурных подразделений администрации президента КР.

Напомним, Садыр Жапаров в начале мая подписал указ, по которому в соответствии с Конституцией, принятой на референдуме 11 апреля, на базе прежних аппаратов президента и правительства образована администрация главы государства.

На этой неделе президент подписал ряд указов о назначении:

— Эрбола Султанбаева пресс-секретарем президента;

— Мусы Джаманбаева руководителем службы протокола президента;

— Анарбека Калматова полномочным представителем президента в Жогорку Кенеше;

— Алмасбека Абытова полномочным представителем кабинета министров в Жогорку Кенеше;

— Медера Жусупова полномочным представителем президента и кабинета министров в Конституционном суде;

— Марс Нурай заведующей отделом информационной политики администрации президента;

— Махамаджана Иминова заведующим отделом правового обеспечения президента;

— Адыла Естебесова заведующим отделом правового обеспечения кабинета министров;

— Замирбека Базарбекова заведующим отделом по взаимодействию с судами и органами прокуратуры;

— Дастана Дюшекеева заведующим отделом внешней политики;

— Айбека Айдарбекова заведующим отделом международного сотрудничества;

— Жетигена Бакирова заведующим отделом государственной, муниципальной службы и кадровой политики;

— Акылбека Орозалиева заведующим отделом инспекторско-контрольной работы;

— Жаныбека Жалалова заведующим отделом организационно-инспекторской работы и взаимодействия с регионами;

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— Алтынбека Керимжанова заведующим отделом кадров;

— Санжара Мурзаканова заведующим отделом по работе с обращениями граждан;

— Аската Бекова заведующим отделом политики стратегического развития и планирования;

— Жанузака Абдыкалыкова заведующим отделом экономики и финансов;

— Алымкула Кулуева заведующим отделом агропромышленного комплекса и экологии;

— Азамата Оморова заведующим отделом промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования;

— Азата Узакова заведующим отделом строительства, транспорта, дорог и коммуникаций;

— Таалая Байтерекова заведующим отделом цифрового развития;

— Максата Усубалиева заведующим отделом здравоохранения и социальной защиты;

— Галины Байтерек заведующей отделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи;

— Кудайбергена Базарбаева заведующим отделом по взаимодействию с институтами гражданского общества, делам религий и межэтническим отношениям;

— Чолпон Абдрахмановой начальником канцелярии администрации президента;

— Абдысадыр уулу Азата заведующим отделом редактирования и перевода актов президента и кабинета министров, иных актов канцелярии администрации президента;

— Жанны Рахматовой заведующей отделом выпуска актов президента и кабинета министров, иных актов канцелярии администрации президента;

— Алмаза Мамбетова управляющим делами президента;

— Адилета Джанузакова заведующим отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций;

— Эркина Сазыкова заведующим отделом аналитической работы и информационного обеспечения службы информационной политики;

— Назирбека Борубаева специальным представителем кабинета министров по приграничным вопросам;

— Айгуль Ариповой заведующей отделом контроля исполнения решений президента и кабинета министров, иных актов канцелярии администрации президента;

— Уланбека Усекова заместителем начальника канцелярии — заведующим отделом делопроизводства, регламента и организации заседаний.

— Жыпарисы Рысбековой уполномоченным по правам ребенка.

Распоряжениями Садыра Жапарова назначены:

— Улугбек Шукурбеков ответственным секретарем комиссии по гражданству администрации президента;

— Таалайбек Апенов ответственным секретарем комиссии по помилованию администрации президента;

— Жылдыз Сманбаева ответственным секретарем комиссии по государственным наградам администрации президента;

— Мирбек Мамбеталиев первым заместителем управляющего делами президента;

— Эмиль Шерматов заместителем управляющего делами президента.

Айбек Джунушалиев назначен первым заместителем председателя кабинета министров.

Прежний заместитель Артем Новиков стал председателем правления Российско-Кыргызского фонда развития.

Айбек Джунушалиев родился 6 июля 1976 года в совхозе «Кегети» Чуйской области. Окончил Кыргызский государственный национальный университет, юрист.

В аппарате правительства с 2007-го. Работал статс-секретарем Министерства труда, миграции и молодежи.

До назначения был первым заместителем руководителя аппарата правительства.

Дастан Догоев назначен на пост замглавы кабмина — министра цифрового развития.

Дастан Догоев сменил на этом посту задержанного за вымогательство крупной суммы денег Азамата Дыйканбаева.

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Дастан Догоев родился 3 августа 1986 года в Караколе (Иссык-Кульская область). Окончил Кингстонский университет, бакалавр по специальности «Бизнес-управление».

2012-2014 — начальник отдела управления проектами, заместитель директора по развитию учреждения на государственном предприятии «Инфосистема» при Минфине;

2014-2017 — заместитель председателя Государственной регистрационной службы;

2017-2018 — председатель Государственной регистрационной службы. В феврале 2018-го написал заявление об увольнении с поста председателя ГРС по собственному желанию.

2019-2020 — председатель Государственного комитета информационных технологий и связи.

И. о. председателя Государственной регистрационной службы назначен Залкарбек Карыбеков.

Председателем Государственной регистрационной службы ранее был Акын Мамбеталиев.

На заместителя председателя Государственной регистрационной службы при Министерстве юстиции Залкарбека Карыбекова возложено исполнение обязанностей главы ведомства.

Из-за сложившейся ситуации с нехваткой и задержкой выдачи общегражданских паспортов (загранпаспортов) в марте 2021 года объявлен выговор председателю ГРС Акыну Мамбеталиеву, а зампредседателя службы Тилек Батырканов уволен.

Артем Новиков стал председателем правления Российско-Кыргызского фонда развития.

Азиз Аалиев освобожден от занимаемой должности.

Артем Новиков назначен на три года. Ранее он занимал должность первого заместителя председателя кабинета министров.

Целью Российско-Кыргызского фонда развития является содействие экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Россией, модернизации и развитию кыргызской экономики, эффективному использованию возможностей, обусловленных участием сторон в евразийской экономической интеграции.

Внешним управляющим на «Кумторе» стал Тенгиз Болтурук.

В феврале Жогорку Кенеш создал комиссию по проверке работы золотодобывающего предприятия «Кумтор». Комиссия и предложила ввести внешнее управление.

Бывший член совета директоров Centerra Gold назначен на должность внешнего управляющего ЗАО «Кумтор Голд Компани» по представлению Фонда по управлению государственным имуществом.

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Тенгиз Болтурук — гражданин Кыргызской Республики и Канады, имеет 30-летний опыт работы в области проектирования и эксплуатации в горнодобывающей промышленности по всему миру, в том числе в Канаде, США, Казахстане, Австралии и Южной Африке. Окончил Московский институт стали и сплавов в 1987 году по специальности «Обогащение руд цветных металлов», аспирантуру Технического университета Клаусталь в Германии.

Эсен Шерботоев возглавил государственное предприятие «Кыргызпочтасы».

Ранее ГП руководил Дамир Монолдоров.

Эсен Шерботоев занимал должность эксперта отдела транспорта, строительства и коммуникации аппарата правительства.

Начальником Главного управления внутренних дел Бишкека назначен полковник милиции Азамат Ногойбаев.

Прежний глава столичной милиции Бакыт Матмусаев и его заместитель освобождены от должностей из-за дела о похищении и убийстве Айзады Канатбековой.

Азамат Ногойбаев родился 12 июля 1980 года. В 2002-м окончил Академию МВД по специальности «Юриспруденция». В органах внутренних дел работает с 1997 года.

Службу начал оперуполномоченным уголовного розыска ОВД Первомайского района столицы. После работал старшим оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным по особо важным делам.

Был заместителем начальника ОУР ОВД Ленинского района Бишкека, ОВД Жайылского района Чуйской области, ГУБОП, Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции, начальником отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД, ОВД Сокулукского района Чуйской области, отдела по взаимодействию с ГСИН 3-го управления Службы криминальной милиции (бывшее УБОП).

В апреле 2021-го назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУВД Бишкека.

Его заместителем утвердили Тилека Тюкебаева, а начальником УВД Свердловского района Бишкека назначен полковник милиции Азамат Байгазиев.

Ранее Свердловское РУВД возглавлял Ашим Тагаев, а Азамат Байгазиев был его заместителем. В марте начальника управления назначили главой УВД Джалал-Абадской области.

О кадровых перестановках с 10 по 14 мая читайте здесь.