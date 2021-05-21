У ДУМК проходит митинг. Участники акции требуют провести открытые выборы муфтия

У Духовного управления мусульман Кыргызстана проходит митинг. Участники акции устанавливают юрту.

Митингующие выступают против избрания муфтия членами Совета улемов.

«За эти годы ни один муфтий не сумел поработать нормально. Многие руководители ДУМК были замешаны в грязных делах. Почему муфтия должны избирать несколько человек? Какие они улемы? Их поддерживает только своя группа. Муфтия должен избрать народ. Конкурс кандидатов на пост муфтия должен быть открытым», — говорят протестующие.

Митингующие также требуют проверить финансовую деятельность ДУМК.

«ДУМК в сговоре с ГКНБ делает деньги на паломниках. Известно, что в Саудовской Аравии хадж бесплатный. А наши делают на нем деньги. Надо все это проверить», — сказал активист Бакай Кашкарбаев.

Отметим, сегодня в ДУМК в 14.30 пройдет экзамен для кандидатов на пост муфтия. Выборы состоятся 29 мая.