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Спорт

Назначен глава дирекции по олимпийским видам спорта Кыргызстана

Фото Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Нурланбек Исмаилов

Нурланбек Исмаилов назначен главой дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта сроком на четыре года. Об этом сообщили в госагентстве.

Прежний директор Джоомарт Шамканов написал заявление по собственному желанию. Он проработал в должности с января 2018 года.

Нурланбек Исмаилов родился 14 сентября 1980 года в Нарынской области. Высшее образование.

2005-2007 — вице президент — член бюро греко-римской борьбы Федерации спортивной борьбы КР;
2007-2009 — тренер по греко-римской борьбе спортивного клуба «Нью-Йорк Атлетик Клуб» (Нью-Йорк); с 2010-го по настоящее время — вице-президент Федерации спортивной борьбы КР, куратор национальных сборных команд КР по этому виду спорта.

Пятикратный чемпион Кыргызстана, призер чемпионата Азии. В 2006 году признан лучшим тренером по греко-римской борьбе КР. В 2019-м награжден Почетной грамотой UWW чемпионата мира в Нур-Султане.
Ссылка: https://24.kg/sport/195113/
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