Президент подписал указы о ротации акимов районов Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым назначены и освобождены главы государственных администраций — акимы районов в областях. Об этом сообщили в его пресс-службе.
В соответствии с указом о новой государственной кадровой политике основными задачами являются обеспечение справедливого доступа к государственной и муниципальной службе, недопустимость дискриминации и формирование профессионального государственного аппарата. В рамках реализации указа в стране провели аттестацию глав местных государственных администраций.
Государственная кадровая служба провела отбор кандидатов в региональный резерв кадров.
Для исключения конфликта интересов, коррупционных рисков, обеспечения беспристрастности в деятельности глав местных администраций решено провести ротацию акимов районов в областях.
По итогам проведенной аттестации в соответствии с указами главы государства:
- Мурат Раматов назначен акимом Узгенского района Ошской области и освобожден от должности акима Джети-Огузского района Иссык-Кульской области;
- Руслан Мейматкулов назначен акимом Джети-Огузского района Иссык-Кульской области и освобожден от ранее занимаемой должности акима Узгенского района Ошской области;
- Манас Осмоналиев освобожден от должности акима Чуйского района Чуйской области по итогам проведенной аттестации;
- Жыргалбек Шакиев назначен акимом Чуйского района Чуйской области и освобожден от ранее занимаемой должности акима Аксыйского района Джалал-Абадской области;
- Замирбек Сыдыков назначен акимом Аксыйского района Джалал-Абадской области и освобожден от должности акима Таласского района Таласской области;
- Нургазы Нармырзаев назначен акимом Таласского района Таласской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;
- Нурбек Сатаров назначен на вакантную должность акима Ала-Букинского района Джалал-Абадской области и освобожден от должности акима Ат-Башинского района Нарынской области;
- Эмилбек Абдыкадыров назначен акимом Ат-Башинского района Нарынской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;
- Абдрахман Осмонов освобожден от должности акима Ноокенского района Джалал-Абадской области по итогам проведенной аттестации;
- Нурлан Шаршеналиев назначен акимом Ноокенского района Джалал-Абадской области и освобожден от должности акима Кеминского района Чуйской области;
- Алайбек Жумаев назначен акимом Кеминского района Чуйской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;
- Марс Саккараев освобожден от должности акима Аламединского района Чуйской области в связи с переходом на другую работу;
- Таалайбек Жайылов назначен акимом Аламединского района Чуйской области и освобожден от должности акима Токтогульского района Джалал-Абадской области;
- Акылбек Тюкебаев назначен акимом Токтогульского района Джалал-Абадской области и освобожден от должности акима Ак-Суйского района Иссык-Кульской области;
- Мунарбек Насиров назначен акимом Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;
- Турусбек Ногоев назначен акимом Кара-Суйского района Ошской области и освобожден от должности акима Жайылского района Чуйской области;
- Торогелди Туркбаев назначен акимом Жайылского района Чуйской области и освобожден от должности акима Сузакского района Джалал-Абадской области;
- Баратбек Сыдыкназаров назначен акимом Сузакского района Джалал-Абадской области и освобожден от должности акима Кара-Бууринского района Таласской области;
- Бектур Сагымбаев назначен акимом Кара-Бууринского района Таласской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;
- Алтынбек Сенирбаев назначен на вакантную должность акима Чаткальского района Джалал-Абадской области и освобожден от должности акима Нарынского района Нарынской области;
- Нуридин Мадимаров назначен акимом Нарынского района Нарынской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;
- Мирлан Карагулов назначен акимом Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области и освобожден от должности акима Московского района Чуйской области;
- Ниязбек Козуев назначен акимом Московского района Чуйской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;
- Эмир Аманкулов освобожден от должности акима Панфиловского района Чуйской области по итогам проведенной аттестации;
- Бакыт Козуев назначен акимом Панфиловского района Чуйской области и освобожден от должности акима Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области;
- Джанысак Сатыбалдиев назначен акимом Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;
- Руслан Тайгашкаев освобожден от должности акима Иссык-Атинского района Чуйской области согласно поданному заявлению;
- Нуралы Курмантаев назначен акимом Иссык-Атинского района Чуйской области и освобожден от должности акима Кара-Кульджинского района Ошской области;
- Аманкан Кенжебаев назначен акимом Кара-Кульджинского района Ошской области и освобожден от должности акима Сокулукского района Чуйской области;
- Курбанбек Айтибаев назначен акимом Сокулукского района Чуйской области и освобожден от должности акима Араванского района Ошской области;
- Сейтек Кулубаев назначен акимом Араванского района Ошской области и освобожден от должности акима Ак-Талинского района Нарынской области;
- Жумадилла Жапаров назначен акимом Ак-Талинского района Нарынской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;
- Осконбай Мамажакыпов освобожден от должности акима Чон-Алайского района Ошской области;
- Темирболот Абыкеев назначен акимом Чон-Алайского района Ошской области и освобожден от ранее занимаемой должности акима Кочкорского района Нарынской области;
- Курбанбек Камчыев назначен акимом Кочкорского района Нарынской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;
- Данир Иманалиев назначен на вакантную должность акима Ноокатского района Ошской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;
- Бахтияр Акимбаев освобожден от должности акима Тюпского района Иссык-Кульской области по итогам проведенной аттестации;
- Каныбек Адиев назначен акимом Тюпского района Иссык-Кульской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;
- Айбек Тилебалдиев освобожден от должности акима Тонского района Иссык-Кульской области по итогам проведенной аттестации;
- Байышбек Астанакулов назначен акимом Тонского района Иссык-Кульской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;
- Максатбек Сарбагышев освобожден от занимаемой должности акима Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области согласно поданному заявлению;
- Болбур уулу Алтынбек освобожден от должности акима Алайского района Ошской области по итогам аттестации;
- Каныбек Апбасов назначен акимом Алайского района Ошской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;
- Калыбек Жумадылов назначен акимом Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;
- Залкарбек Бозбалаев освобожден от должности акима Джумгальского района Нарынской области по итогам проведенной аттестации;
- Жамшит Матанбаев назначен акимом Джумгальского района Нарынской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;
- Алгынбай Имаров назначен на вакантную должность акима Бакай-Атинского района Таласской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров;
- Бектеналы Дуйшобаев освобожден от должности акима Манасского района Таласской области по итогам аттестации;
- Досмамбет Жээнбеков назначен акимом Манасского района Таласской области. Назначение произведено из регионального резерва кадров.