Президент подписал указы о ротации акимов районов Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым назначены и освобождены главы государственных администраций — акимы районов в областях. Об этом сообщили в его пресс-службе.

В соответствии с указом о новой государственной кадровой политике основными задачами являются обеспечение справедливого доступа к государственной и муниципальной службе, недопустимость дискриминации и формирование профессионального государственного аппарата. В рамках реализации указа в стране провели аттестацию глав местных государственных администраций.

Государственная кадровая служба провела отбор кандидатов в региональный резерв кадров.

Для исключения конфликта интересов, коррупционных рисков, обеспечения беспристрастности в деятельности глав местных администраций решено провести ротацию акимов районов в областях.

По итогам проведенной аттестации в соответствии с указами главы государства: