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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Вместо Исхака Пирматова в парламент придет скандально известный Нурбек Мурашев

Вместо сдавшего мандат члена фракции «Бир Бол» Исхака Пирматова в Жогорку Кенеш придет экс-министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев. Об этом 24.kg сообщили в секретариате партии.

Уточняется, что Пирматов отказался от депутатства добровольно.

Нурбек Мурашев возглавлял Минсельхоз с 2016 года. Он успел прославиться и до этого назначения. В 2014-м, будучи депутатом парламента от фракции «Республика», избил врача Национального госпиталя Джамала Тургунбаева.

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В 2015 году, когда баллотировался в Жогорку Кенеш тоже по списку «Бир Бола», набросился на представителя «Онугуу», депутата горкенеша Кочкор-Аты Кабулжана Кимсанбаева. Был привлечен к уголовной ответственности. Однако пострадавший отозвал заявление. Дело прекратили.

На выборах президента 15 октября 2017-го Нурбек Мурашев ударил в лицо избирателя.

Милиция уголовное дело тогда не возбудила, пояснив отказ тем, что чиновник никого не бил, а попал по лицу случайно. Занимая пост главы Минсельхоза, Мурашев постоянно подвергался критике со стороны президента, премьера и депутатов.

Нурбек Мурашев не раз заявлял, что ни на кого не обижается, считает, что работал хорошо и эффективно, его просто не оценили.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195600/
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