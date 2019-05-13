Скандальные падения и взлеты нового прокурора Баткенской области

Прокурором Баткенской области Кыргызстана назначили Абдибакыта Халмурзаева. Известно, что он брат бывшего полномочного представителя правительства Абиша Халмурзаева. Последний возглавлял область с 2016 года. В апреле 2019-го подал в отставку после очередного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Что еще известно о новом прокуроре Баткена?

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Абдибакыт Халмурзаев занимал высокие должности в надзорном органе в бакиевские времена. В январе 2010 года стал заместителем генерального прокурора. До того служил прокурором Иссык-Кульской области. В начале декабря 2011 года члены парламентской фракции «Ата Мекен» подняли вопрос о связях тогдашнего спикера Ахматбека Келдибекова с криминальным авторитетом Камчи Кольбаевым. Стало известно, что 2010 год экс-торага встречал в отеле «Каприз» на Иссык-Куле в компании вора в законе. Засветился в этой истории и Халмурзаев. Как писала газета «Дело №...», будучи прокурором Иссык-Кульской области, он выступал в роли «принимающей стороны».

Фото из интернета. Слева направо: Улан Чолпонбаев, Ахматбек Келдибеков и Абдибакыт Халмурзаев

«В 23.00 к отелю приезжают два автомобиля «Мерседес-Бенц Гелентваген» черного цвета в сопровождении ГАИ. В машине были торага Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков с женой и телохранителями. Его сопровождали прокурор Иссык-Кульской области А.Халмурзаев и другие лица, которых опознать не удалось. Их встретил руководитель Иссык-Кульской областной службы безопасности А.Мазарипов», — писали тогда СМИ.

Скандал стоил Абдибакыту Халмурзаеву должности. В начале 2012 года под давлением депутатов он подал в отставку. Два года находился в распоряжении кадров.

В 2014 году, когда о скандале с участием Халмурзаева подзабыли, стал прокурором Октябрьского района Бишкека. В августе 2017 года его назначили прокурором Бишкека. В августе 2018 года ему объявили неполное служебное соответствие. С должности главы столичного надзорного органа его сняли в октябре 2018 года. С тех пор числился в распоряжении кадров.