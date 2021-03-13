Кыргызстан: кадровые перестановки за 8-12 марта

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Эркин Тентишев назначен полномочным представителем правительства в Чуйской области.

Ранее этот пост занимал Мирбек Мияров, который назначен на должность после октябрьских событий 2020 года.

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Эркин Тентишев родился 29 апреля 1962 года в городе Фрунзе. Учредитель ряда компаний и фирм, среди которых Азиатский медицинский институт имени Саткынбая Тентишева (АзМИ), который находится в Канте.

В январе 2021-го в соцсетях распространялось видео, где на крыльце и в актовом зале АзМИ более 20 человек держат портреты Садыра Жапарова. Кроме того, в видеоматериале все присутствующие кричали «Садыр». В связи с этим рабочая группа ЦИК предлагала оштрафовать его на 7,5 тысячи сомов.

Бакытбек Нарбеков назначен полномочным представителем правительства в Таласской области.

Айбек Бузурманкулов освобожден от должности на прошлой неделе. Уже известно, что он вошел в состав совета директоров «РСК Банка».

Бакытбек Нарбеков родился 4 мая 1977 года в селе Кок-Сай. Окончил Кыргызский государственный сельскохозяйственный институт имени Скрябина по специальности «финансы и кредит».

2003-2011 годы — преподаватель, доцент кафедры «Финансы и кредит», затем заместитель декана факультета экономики и бизнеса Кыргызской аграрной академии имени Скрябина;

2011 год — помощник депутата Жогорку Кенеша;

2012-2017 — заведующий сектором комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша;

2017 год — заведующий отделом планирования капитальных вложений Министерства финансов;

2018 год — инспектор отдела политики государственного управления и организационно-инспекторской работы аппарата президента;

2020-2021 — заместитель заведующего отдела политики государственного управления и организационно-инспекторской работы аппарата президента.

На последних выборах в парламент в октябре 2020 года он баллотировался по списку партии «Биримдик».

Замирбек Надырбеков назначен первым заместителем секретаря Совета безопасности.

Ранее эту должность занимал Жаныбек Капаров, который уволился по собственному желанию.

О полковнике Замирбеке Надырбекове известно, что ранее он был начальником управления службы войск Генерального штаба ВС КР.

В парламенте новые депутаты.

Один мандат стал вакантным после того, как нардепа Клару-Гульнару Самат назначили послом Кыргызстана в Российской Федерации. Вместо нее в парламент пришла следующая по списку партии «Ата Мекен» кандидат Бурун Аманова.

Бурун Аманова родилась 18 декабря 1969 года в селе Пульгон Ошской области. Окончила Магнитогорский государственный педагогический институт по специальности «учитель русского языка и литературы».

1996-2003 — частный предприниматель (Магнитогорск, Россия);

2003-2006 — учредитель общественного фонда «Биримдик»;

2008 — генеральный директор ОсОО «Прогресс Плюс»;

2012 — фриланс-переводчик;

с 2018-го — генеральный директор ОсОО «Небесные горы»;

с 2019 года — координатор женского движения ОО «Найман».

На выборах в ЖК была под № 20 в списке партии «Биримдик».

Депутатом также стал Шайлообек Атазов. Он пришел на место Искендера Гайпкулова. Ранее Верховный суд оставил в силе решение Бишкекского горсуда о лишении депутата Омурбека Текебаева мандата. Поэтому вакантный мандат экс-депутата Искендера Гайпкулова перешел Шайлообеку Атазову.

Шайлообек Атазов родился 28 июня 1979 года. Чемпион мира по кикбоксингу и экс-депутат Ошского городского кенеша, исполнительный директор спортивного клуба EREM.

На выборах 4 октября в Жогорку Кенеш, итоги которых ЦИК признала недействительными, он шел по списку партии «Мекеним Кыргызстан». При этом свое членство в «Ата Мекене» не приостанавливал.

На прошлой неделе Шайлобек Атазов модерировал митинг в поддержку экс-замглавы Государственной таможенной службы Райыма Матраимова.

Зампредседателя ГРС Тилек Батырканов освобожден от должности.

А председателю Государственной регистрационной службы Акыну Мамбеталиеву объявлен выговор.

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Решение принято из-за отсутствия контроля и несвоевременного исполнения плана по выдаче биометрических загранпаспортов и ePassport, внедрение которого планировалось начать с 25 декабря 2020 года, а также за халатное отношение руководства Государственной регистрационной службы. Что, по мнению премьер-министра, привело к нехватке и задержке выдачи общегражданских паспортов.

Назначены директора Агентства гражданской авиации и «Кыргызаэронавигации».

Предыдущие руководители организаций освобождены от занимаемых должностей в соответствии с распоряжением правительства КР.

Директором Агентства гражданской авиации стал Бакыт Джунушалиев. Ранее он был заместителем главы АГА.

Генеральным директором государственного предприятия «Кыргызаэронавигация» стал Шакир Джангазиев. До назначения на должность был членом совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас». Он уже руководил предприятием до 2013 года.

Аида Тологонова избрана новым председателем правления Государственной ипотечной компании.

Экс-председатель правления Эльмира Абжапарова освобождена от занимаемой должности на основании поданного заявления по собственному желанию.

Члены совета директоров АО «Государственная ипотечная компания» на заседании избрали нового председателя правления.

По информации ГИК, Аида Тологонова имеет большой опыт работы в Государственной налоговой службе, Национальном агентстве по предупреждению коррупции, а также в частных структурах в качестве финансиста и бухгалтера.

На выборах президента КР она была уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата Садыра Жапарова.

Максат Байджигитов назначен исполняющим обязанности мэра Таласа.

Занимавший пост мэра Айдар Джузупбеков сложил полномочия в связи с участием в выборах в Таласский городской кенеш. Он идет под № 1 в списке политической партии «Ынтымак».

Ранее Максат Байджигитов занимал пост первого вице-мэра.

Канокпан Лао-Арайа стала страновым директором АБР в Кыргызстане. Она сменила на посту Кэндис МакДейган, которая назначена страновым директором представительства АБР в Азербайджане. Канокпан Лао-Арайа возглавит операции АБР в Кыргызстане и будет осуществлять надзор за реализацией Стратегии партнерства АБР со страной на 2018-2022-й и бизнес-плана операций по стране на 2021-2023 годы. В Азиатском банке развития отметили, что у Канокпан Лао-Арайа более чем 25-летний опыт работы в области развития и экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. Она пришла в АБР в 2001-м из Министерства финансов Таиланда и с тех пор занимала ряд более высоких должностей. В последнее время она была страновым директором представительства АБР в Бутане, где руководила операциями банка, включая реализацию поддержки АБР в отношении COVID-19.

О кадровых перестановках с 1 по 5 марта читайте здесь.