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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Брат президента, поклонница Атамбаева. Кто еще в списке «Биримдик»

ЦИК завершила прием документов от партий для регистрации кандидатов.

Стали известны предварительные списки претендентов некоторых политических организаций. До 3 сентября они могут быть дополнены или изменены.

24.kg изучило список партии «Биримдик». В нем 200 человек, среди которых много известных имен.

Партия впервые баллотируется в Жогорку Кенеш. Ее называют партией власти и связывают с именем брата президента, экс-спикера парламента Асылбеком Жээнбековым. Спойлер: он в списке на 27-м месте.

Парад «кочевников»

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Выборы-2020. Стало известно, кто будет баллотироваться от партии «Биримдик»

На прошлой неделе «Биримдик» озвучила имена первых 16 кандидатов из списка. Возглавил его гендиректор компании ЗАО «Альфа Телеком» (бренд Megacom) Акылбек Жамангулов. Он председатель партии. В шестой созыв он баллотировался от партии «Республика — Ата Журт». В октябре 2018 года назначен гендиректором сотовой компании.

Под № 2 идет министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров. Он был депутатом пятого созыва от партии «Ата Журт». Его называют прилежным семьянином, у кандидата пятеро детей. Недавно директор дома престарелых уличила его в злоупотреблениях и подала заявление в милицию.

Заместитель главы Минтруда Ализа Солтонбекова тоже баллотируется от «Биримдик», она в списке под № 88.

В список вошли шесть депутатов Жогорку Кенеша, в том числе вице-спикер Аида Касымалиева. Она на 8-м месте. Бывшая журналистка в шестой созыв пришла по списку СДПК и с одобрения Алмазбека Атамбаева. Ранее Касымалиева сняла цикл документальных передач «На крутых перевалах истории», в котором подчеркнула «значительную роль и заслуги» Атамбаева. Курировал этот проект российский политтехнолог Алексей Василивецкий.

из интернета
Фото из интернета. Вице-спикер Аида Касымалиева

После событий в Кой-Таше в 2019 году риторика депутатки в отношении бывшего президента резко изменилась.

Аида Касымалиева обвинила Алмазбека Атамбаева в попытке поделить народ Кыргызстана на север и юг. И призналась, что он обещал ей должность пресс-секретаря, но обманул.

Снова баллотируются в депутатки Евгения Строкова (№ 4), Гульшат Асылбаева (№ 32) и Айнура Осмонова (№ 44). Широкой общественности они стали известны под конец работы шестого созыва парламента, когда инициировали и активно продвигали Закон «О манипулировании информацией». Строкова также прославилась скандалами с Наццентром онкологии, фондом «Помогать легко» и детским хосписом. Кроме того, выяснилось, что она владеет фондом, который не указывает в декларациях о доходах. Фонд за все время существования не платил налоги.

В первой двадцатке «Биримдика» есть еще несколько депутатов из других партий: на 11-м месте Марат Аманкулов, на 17-м Улан Примов, на 19-м Азамат Арапбаев. Все пришли из СДПК.

На 13-м Айбек Алтынбеков из «Республики — Ата Журт», на 15-м Бакирдин Субанбеков из «Бир Бола».

из интернета
Фото из интернета. Талантбек Иманов

На 9-м месте бывший шофер и охранник небезызвестного Алексея Ширшова — Талантбек Иманов. Он был директором по развитию в ОАО «ТНК «Дастан».

Архивы помнят все

В топе также депутат Торобай Зулпукаров (№ 3). Два созыва подряд — пятый и шестой — он избирался по списку СДПК.

Как только начинаются очередные выборы, ему припоминают давнее уголовное дело. Сам Торобай Зулпукаров называет эту информацию «политическим заказом».

Неоднозначная информация распространяется и о кандидате под № 5 — экс-начальнике отдела по борьбе с ОПГ Таласе Бегалиеве. Он был руководителем сборной Кыргызстана по кок-бору. В СМИ сообщали, что он состоит в близких отношениях с членом ОПГ Чынгызом Джумагуловым, известным в криминальном мире как Доо-Чынгыз. Сам бывший милиционер обвинения в свой адрес отрицает.

Азаттык
Фото Азаттык. Талас Бегалиев

Под № 30 в списке значится Омурбек Бакиров, депутат от фракции СДПК. В преддверии выборов в ЖК в 2015 году в СМИ активно муссировалась информация о том, что Бакиров состоит на учете в МВД как член организованной преступной группировки.

Его называют окул-бала покойного кримавторитета Алмамбета Анапияева, убитого в Минске в 2015 году.

Известно, что в 2004-м в отношении Бакирова и Анапияева возбуждали уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Разбой», «Незаконное лишение свободы» и «Вымогательство». В суде они были оправданы.

из интернета
Фото из интернета. Бактыбек Жетигенов

На 35-м месте в списке «Биримдик» депутат Бактыбек Жетигенов. Он тоже пришел из СДПК. В 2014 году тогда министр внутренних дел Абдылда Суранчиев на заседании фракции «Ата Мекен» называл имена депутатов парламента и местных кенешей, которые причастны к ОПГ. Среди прочих он упомянул и Жетигенова. Именно Суранчиев публично сообщил, что у него две судимости и он является другом лидера ОПГ Алмаза Бокушева.

Владельцы заводов и пароходов

Под № 17 в списке депутат Улан Примов. Известно, что пару лет назад он открыл свою телекомпанию Prime ТВ. Но проработал канал недолго, разорился.

В 2016 году компания, аффилированная с Примовым, участвовала в гостендерах. Был скандал. Прокуратура Оша признала это незаконным.

Сразу за ним под № 18 Каныбек Туманбаев. В СМИ сообщалось, что он приближенный Икрамжана Ильмиянова.

До июня 2018 года он был учредителем телерадиокомпании «Марс», на базе которой создан «Апрель-ТВ». Кроме того, он был владельцем стройкомпании «БКС» и одним из учредителей международного института «Авиценна».

из интернета
Фото из интернета. Каныбек Туманбаев

Под № 16 от «Биримдик» баллотируется Нурзат Осмонова, дочь бывшего председателя Верховного суда КР Курманбека Осмонова. Она замужем за Жумабеком Салымбековым — сыном Мамытбая Салымбекова, младшего брата владельца империи «Дордой». Семья владеет несколькими компаниями, в том числе «Дордой Инвест», «Додой Медикал Парк», «Дордой Паркинг», «Дордой Транс Авто», а также «Альфа Альянс», «Ферма» «Куатро Медиа»...

Еще одна успешная бизнесвумен в списке — Нуржан Тынымсеитова, она под № 12. Является гендиректором строительной компании «Елизавета», которую связывают с мэром Бишкека Азизом Суракматовым.

из интернета
Фото из интернета. Нуржан Тынымсеитова

Еще один строитель в списке — владелец компании «Авангард» Калыкбек Султанов. Он под № 21. Не так давно он вышел из состава учредителей, передав бразды правления своему сыну Темирлану. Он был министром транспорта и коммуникаций. Перед выборами президента в 2017 году его имя называли в числе возможных преемников Алмазбека Атамбаева.

Владеет бизнесом и кандидатка под № 20 Бурун Аманова. Она является учредителем ОсОО The Celestial Mountains Tour Company и туристической компанией «Небесные горы».

Особо отличились

На 22-м месте депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Пархат Тулендыбаев. О нем многие узнали только после того, как он не смог спеть гимн Кыргызстана. Журналисты попросили нардепа спеть гимн на камеру. Тулендыбаев растерялся и перепутал слова. Пожалуй, это единственное, чем он запомнился в шестом созыве.

На 23-м месте бывший налоговик и экс-глава ГСБЭП Замирбек Осмонов. Его имя звучало в скандальном деле о незаконном возврате НДС.

Следующая в списке под № 24 Эльмира Джумалиева. В 2015 году она баллотировалась в ЖК от партии «Кыргызстан». Сразу после выборов от депутатки поступило заявление в ЦИК о сложении полномочий. Она заявила, что не подавала его и судилась с лидером партии Канатбеком Исаевым. Суд проиграла.

Sputnik
Фото Sputnik. Эльмира Джумалиева

На 36-м месте вице-премьер-министр Аида Исмаилова. В правительстве она курирует вопросы образования и здравоохранения. Несмотря на это, в преддверии начала учебного года и прогнозируемой второй волны коронавируса предпочла сложить полномочия и уйти на выборы.

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Есть в списке и депутат Махабат Мавлянова (№ 28), она отличилась, когда призвала невест выбирать для бракосочетания более скромные платья, за что была подвергнута жесткой критике в соцсетях. Следом на 29-м месте депутат Сагындык Келдибаев, которого обвиняли в наличии второго гражданства — российского. Он опроверг.

Кто еще?

Из «Бир Бола» в «Биримдик» перешли Жаныбек Бакчиев (№ 26) и Исхак Пирматов (№ 31).

На 40-м месте немногословная Динара Исаева, экс-супруга бывшего премьер-министра Данияра Усенова (ныне гражданина Республики Беларусь Даниила Урицкого).

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В списке есть депутаты Бишкекского горкенеша — Кубанычбек Конгантиев (№ 49), сын экс-генпрокурора Камбаралы Конгантиева, и Сайдакмат Исмаилов (№ 59).

Члены фракции СДПК Айнуру Алтыбаева на 52-м месте, Нодирбек Каримов — на 55-м и Максат Эгембердиев — на 96-м, на 57-м депутат от «Республики — Ата Журт» Абдыбек Дюшалиев, на 67-м Абдумажит Юсуров («Онугуу-Прогресс»), на 71-м Бактыбек Турусбеков («Бир Бол»), Айнура Аскарова («Кыргызстан») на 89-м.

Экс-полномочный представитель президента Курманбек Дыйканбаев на 58-м месте. На 66-м экс-директор ГП «Мулк» Тариел Каримов. Под № 76 телеведущая Нурзат Токтосунова.

Подтвердилась информация, что глава столичного ГУВД Канат Джумагазиев тоже будет баллотироваться от «Биримдик», он на 90-м месте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163588/
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