Выборы-2020. Брат президента, поклонница Атамбаева. Кто еще в списке «Биримдик»

ЦИК завершила прием документов от партий для регистрации кандидатов.

Стали известны предварительные списки претендентов некоторых политических организаций. До 3 сентября они могут быть дополнены или изменены.

24.kg изучило список партии «Биримдик». В нем 200 человек, среди которых много известных имен.

Партия впервые баллотируется в Жогорку Кенеш. Ее называют партией власти и связывают с именем брата президента, экс-спикера парламента Асылбеком Жээнбековым. Спойлер: он в списке на 27-м месте.

Парад «кочевников»

На прошлой неделе «Биримдик» озвучила имена первых 16 кандидатов из списка. Возглавил его гендиректор компании ЗАО «Альфа Телеком» (бренд Megacom) Акылбек Жамангулов. Он председатель партии. В шестой созыв он баллотировался от партии «Республика — Ата Журт». В октябре 2018 года назначен гендиректором сотовой компании.

Под № 2 идет министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров. Он был депутатом пятого созыва от партии «Ата Журт». Его называют прилежным семьянином, у кандидата пятеро детей. Недавно директор дома престарелых уличила его в злоупотреблениях и подала заявление в милицию.

Заместитель главы Минтруда Ализа Солтонбекова тоже баллотируется от «Биримдик», она в списке под № 88.

В список вошли шесть депутатов Жогорку Кенеша, в том числе вице-спикер Аида Касымалиева. Она на 8-м месте. Бывшая журналистка в шестой созыв пришла по списку СДПК и с одобрения Алмазбека Атамбаева. Ранее Касымалиева сняла цикл документальных передач «На крутых перевалах истории», в котором подчеркнула «значительную роль и заслуги» Атамбаева. Курировал этот проект российский политтехнолог Алексей Василивецкий.

Фото из интернета. Вице-спикер Аида Касымалиева

После событий в Кой-Таше в 2019 году риторика депутатки в отношении бывшего президента резко изменилась.

Аида Касымалиева обвинила Алмазбека Атамбаева в попытке поделить народ Кыргызстана на север и юг. И призналась, что он обещал ей должность пресс-секретаря, но обманул.

Снова баллотируются в депутатки Евгения Строкова (№ 4), Гульшат Асылбаева (№ 32) и Айнура Осмонова (№ 44). Широкой общественности они стали известны под конец работы шестого созыва парламента, когда инициировали и активно продвигали Закон «О манипулировании информацией». Строкова также прославилась скандалами с Наццентром онкологии, фондом «Помогать легко» и детским хосписом. Кроме того, выяснилось, что она владеет фондом, который не указывает в декларациях о доходах. Фонд за все время существования не платил налоги.

В первой двадцатке «Биримдика» есть еще несколько депутатов из других партий: на 11-м месте Марат Аманкулов, на 17-м Улан Примов, на 19-м Азамат Арапбаев. Все пришли из СДПК.

На 13-м Айбек Алтынбеков из «Республики — Ата Журт», на 15-м Бакирдин Субанбеков из «Бир Бола».

Фото из интернета. Талантбек Иманов

На 9-м месте бывший шофер и охранник небезызвестного Алексея Ширшова — Талантбек Иманов. Он был директором по развитию в ОАО «ТНК «Дастан».

Архивы помнят все

В топе также депутат Торобай Зулпукаров (№ 3). Два созыва подряд — пятый и шестой — он избирался по списку СДПК.

Как только начинаются очередные выборы, ему припоминают давнее уголовное дело. Сам Торобай Зулпукаров называет эту информацию «политическим заказом».

Неоднозначная информация распространяется и о кандидате под № 5 — экс-начальнике отдела по борьбе с ОПГ Таласе Бегалиеве. Он был руководителем сборной Кыргызстана по кок-бору. В СМИ сообщали, что он состоит в близких отношениях с членом ОПГ Чынгызом Джумагуловым, известным в криминальном мире как Доо-Чынгыз. Сам бывший милиционер обвинения в свой адрес отрицает.

Фото Азаттык. Талас Бегалиев

Под № 30 в списке значится Омурбек Бакиров, депутат от фракции СДПК. В преддверии выборов в ЖК в 2015 году в СМИ активно муссировалась информация о том, что Бакиров состоит на учете в МВД как член организованной преступной группировки.

Его называют окул-бала покойного кримавторитета Алмамбета Анапияева, убитого в Минске в 2015 году.

Известно, что в 2004-м в отношении Бакирова и Анапияева возбуждали уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Разбой», «Незаконное лишение свободы» и «Вымогательство». В суде они были оправданы.

Фото из интернета. Бактыбек Жетигенов

На 35-м месте в списке «Биримдик» депутат Бактыбек Жетигенов. Он тоже пришел из СДПК. В 2014 году тогда министр внутренних дел Абдылда Суранчиев на заседании фракции «Ата Мекен» называл имена депутатов парламента и местных кенешей, которые причастны к ОПГ. Среди прочих он упомянул и Жетигенова. Именно Суранчиев публично сообщил, что у него две судимости и он является другом лидера ОПГ Алмаза Бокушева.

Владельцы заводов и пароходов

Под № 17 в списке депутат Улан Примов. Известно, что пару лет назад он открыл свою телекомпанию Prime ТВ. Но проработал канал недолго, разорился.

В 2016 году компания, аффилированная с Примовым, участвовала в гостендерах. Был скандал. Прокуратура Оша признала это незаконным.

Сразу за ним под № 18 Каныбек Туманбаев. В СМИ сообщалось, что он приближенный Икрамжана Ильмиянова.

До июня 2018 года он был учредителем телерадиокомпании «Марс», на базе которой создан «Апрель-ТВ». Кроме того, он был владельцем стройкомпании «БКС» и одним из учредителей международного института «Авиценна».

Фото из интернета. Каныбек Туманбаев

Под № 16 от «Биримдик» баллотируется Нурзат Осмонова, дочь бывшего председателя Верховного суда КР Курманбека Осмонова. Она замужем за Жумабеком Салымбековым — сыном Мамытбая Салымбекова, младшего брата владельца империи «Дордой». Семья владеет несколькими компаниями, в том числе «Дордой Инвест», «Додой Медикал Парк», «Дордой Паркинг», «Дордой Транс Авто», а также «Альфа Альянс», «Ферма» «Куатро Медиа»...

Еще одна успешная бизнесвумен в списке — Нуржан Тынымсеитова, она под № 12. Является гендиректором строительной компании «Елизавета», которую связывают с мэром Бишкека Азизом Суракматовым.

Фото из интернета. Нуржан Тынымсеитова

Еще один строитель в списке — владелец компании «Авангард» Калыкбек Султанов. Он под № 21. Не так давно он вышел из состава учредителей, передав бразды правления своему сыну Темирлану. Он был министром транспорта и коммуникаций. Перед выборами президента в 2017 году его имя называли в числе возможных преемников Алмазбека Атамбаева.

Владеет бизнесом и кандидатка под № 20 Бурун Аманова. Она является учредителем ОсОО The Celestial Mountains Tour Company и туристической компанией «Небесные горы».

Особо отличились

На 22-м месте депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Пархат Тулендыбаев. О нем многие узнали только после того, как он не смог спеть гимн Кыргызстана. Журналисты попросили нардепа спеть гимн на камеру. Тулендыбаев растерялся и перепутал слова. Пожалуй, это единственное, чем он запомнился в шестом созыве.

На 23-м месте бывший налоговик и экс-глава ГСБЭП Замирбек Осмонов. Его имя звучало в скандальном деле о незаконном возврате НДС.

Следующая в списке под № 24 Эльмира Джумалиева. В 2015 году она баллотировалась в ЖК от партии «Кыргызстан». Сразу после выборов от депутатки поступило заявление в ЦИК о сложении полномочий. Она заявила, что не подавала его и судилась с лидером партии Канатбеком Исаевым. Суд проиграла.

Фото Sputnik. Эльмира Джумалиева

На 36-м месте вице-премьер-министр Аида Исмаилова. В правительстве она курирует вопросы образования и здравоохранения. Несмотря на это, в преддверии начала учебного года и прогнозируемой второй волны коронавируса предпочла сложить полномочия и уйти на выборы.

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Есть в списке и депутат Махабат Мавлянова (№ 28), она отличилась, когда призвала невест выбирать для бракосочетания более скромные платья, за что была подвергнута жесткой критике в соцсетях. Следом на 29-м месте депутат Сагындык Келдибаев, которого обвиняли в наличии второго гражданства — российского. Он опроверг.

Кто еще?

Из «Бир Бола» в «Биримдик» перешли Жаныбек Бакчиев (№ 26) и Исхак Пирматов (№ 31).

На 40-м месте немногословная Динара Исаева, экс-супруга бывшего премьер-министра Данияра Усенова (ныне гражданина Республики Беларусь Даниила Урицкого).

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В списке есть депутаты Бишкекского горкенеша —(№ 49), сын экс-генпрокурора Камбаралы Конгантиева, и(№ 59).

Члены фракции СДПК Айнуру Алтыбаева на 52-м месте, Нодирбек Каримов — на 55-м и Максат Эгембердиев — на 96-м, на 57-м депутат от «Республики — Ата Журт» Абдыбек Дюшалиев, на 67-м Абдумажит Юсуров («Онугуу-Прогресс»), на 71-м Бактыбек Турусбеков («Бир Бол»), Айнура Аскарова («Кыргызстан») на 89-м.

Экс-полномочный представитель президента Курманбек Дыйканбаев на 58-м месте. На 66-м экс-директор ГП «Мулк» Тариел Каримов. Под № 76 телеведущая Нурзат Токтосунова.

Подтвердилась информация, что глава столичного ГУВД Канат Джумагазиев тоже будет баллотироваться от «Биримдик», он на 90-м месте.