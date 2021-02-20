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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

В Бишкеке у здания суда вновь митингуют сторонники Райымбека Матраимова

В Бишкеке около здания Первомайского районного суда проходит митинг сторонников экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова.

Около 50 человек требуют отпустить задержанного под домашний арест.

Модератором митинга выступает исполнительный директор спортивного клуба EREM Шайлообек Атазов. Он заявил, что Матраимов нужен стране. Участник акции протеста считает, что ответственность за коррупцию лежит и на бывшем президенте Алмазбеке Атамбаеве, бывшем премьер-министре Сапаре Исакове, а также экс-главе Таможенной службы Кубанычбеке Кулматове.

Напомним, 18 февраля ГКНБ задержал Райымбека Матраимова. Его обвиняют в легализации (отмывании) преступных доходов. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ на 48 часов. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Судья Гульзат Дыйканбаева признала его виновным в коррупции, оштрафовала на 260 тысяч сомов и сняла арест с имущества обвиняемого.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184178/
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