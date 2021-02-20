В Бишкеке у здания суда вновь митингуют сторонники Райымбека Матраимова

В Бишкеке около здания Первомайского районного суда проходит митинг сторонников экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова.
Около 50 человек требуют отпустить задержанного под домашний арест.
Напомним, 18 февраля ГКНБ задержал Райымбека Матраимова. Его обвиняют в легализации (отмывании) преступных доходов. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ на 48 часов. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.
11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Судья Гульзат Дыйканбаева признала его виновным в коррупции, оштрафовала на 260 тысяч сомов и сняла арест с имущества обвиняемого.