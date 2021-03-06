Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 марта

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Омурбек Текебаев больше не депутат Жогорку Кенеша.

Верховный суд оставил в силе решение Бишкекского горсуда о лишении депутата Омурбека Текебаева мандата. Он перейдет следующему по списку кандидатов от партии Шайлообеку Атазову.

Напомним, Омурбек Текебаев пришел в Жогорку Кенеш вместо Садыка Шер-Нияза, отказавшегося от депутатства в пользу лидера «Ата Мекена». В Центризбиркоме неоднократно возникал спор, кому отдать мандат Искендера Гайпкулова — Текебаеву или Атазову.

В октябре 2020 года ЦИК восстановила мандат Омурбеку Текебаеву. Теперь Верховный суд поставил точку в споре.

Толкун Камчыбекова назначена заведующей отделом информационного обеспечения аппарата правительства.

На посту она сменила Бакыта Рысалиева, который стал главой пресс-службы в октябре 2020 года.

До ноября 2020 года Толкун Камчыбекова почти четыре года руководила пресс-службой ОАО «Кыргызалтын».

Зарема Аскарова назначена заместителем министра юстиции.

Ранее два заместителя министра юстиции Максатбек Есеналиев и Манас Сарымсаков освобождены от должности согласно поданным заявлениям.

Зарема Аскарова долгое время работала на государственной службе, специализируясь на правовой экспертизе. Имеет опыт в проведении регуляторных реформ, интересуется вопросами государственного управления, государственного регулирования предпринимательской деятельности.

Эрлан Сапарбаев назначен заместителем полномочного представителя правительства в Баткенской области.

Он пришел на место Чынары Саттаровой, которая работала на этой должности с 2017 года и курировала социальные вопросы.

Эрлан Сапарбаев родился 24 июня 1975 года в городе Нарыне. Окончил Кыргызский государственный национальный университет по специальности «охрана окружающей среды и рациональное природопользование», магистратуру Кыргызского экономического университета имени Рыскулбекова по направлению «финансы и кредит».

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Трудовую деятельность начал в 1997-м — ответственным секретарем Нарынской областной госадминистрации. Был заместителем директора телерадиокомпании «Аян», пресс-секретарем главы Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций КР, затем председателя Госкомитета по туризму, спорту и молодежной политике КР.

В 2008-2010 годах был заместителем главы Нарынской областной госадминистрации, в 2012-2014 — председателем Государственной регистрационной службы КР.

2014-2019 — член правления Азиатско-Чешской торговой палаты (Прага, Чехия).

В 2012 году назначен председателем ГРС от партии «Ар-Намыс». В 2014-м ушел в отставку.

Замир Юсупов стал первым вице-мэром города Оша.

Жылдызбека Турганбаева, которого назначили в декабре 2020 года, сняли с должности. Причина увольнения чиновника не уточняется.

Замир Юсупов окончил КРСУ и Ошский технологический университет. Работал руководителем отдела внешних связей и аналитики мэрии города Оша.

Мырзакат Тыналиев назначен директором издательского дома «Кыргыз Туусу».

Он стал и главным редактором ИД.

Ранее должность занимал Эрнис Балбаков. Он уволился 16 февраля.

Мырзакат Тыналиев родился в 1961 году. Окончил КГНУ, отделение журналистики. Корреспондент газеты «Жаштык жарчысы». Работал специалистом по внедрению государственного языка в Ленинской районной администрации Бишкека.

С 1996 по 2002 год работал заместителем главного редактора газеты «Эркин Тоо», с 2002 года — газеты «Кыргыз Туусу».

Он был членом Комиссии по рассмотрению жалоб СМИ.

Новым главой «Кыргызалтына» стал Маратбек Чолпонкулов.

Он избран решением совета директоров ОАО.

Маратбек Чолпонкулов до назначения на должность полтора года работал заведующим отделом промышленности, ТЭК и недропользования аппарата правительства.

Предыдущий председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Эльмырза Укубаев задержан при получении взятки в 100 тысяч сомов. Он проработал на посту чуть больше трех месяцев.

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