Выборы президента. ЦИК рекомендовано оштрафовать учредителя АзМИ

Рабочая группа ЦИК рекомендовала оштрафовать за нарушение правил агитации руководителя Азиатского медицинского института имени Саткынбая Тентишева Эркина Тентишева.

Решение направлено на рассмотрение в Центризбирком. Эркину Тентишеву грозит штраф в сумме 7 тысяч 500 сомов.

Видео агитации выложили в социальной сети Facebook.

На кадрах, снятых с дрона, видно, как на крыльце и в актовом зале вуза более 20 человек держат портреты Садыра Жапарова. Кроме того, в видеоматериале все присутствующие кричали «Садыр». Однако представители АзМИ пояснили, что данное мероприятие было организовано молодежным движением «Ысык-Ата, Кант жаштар ынтымагы» и согласовано с административным директором вуза, однако его не уведомили о том, что в здании будет проводиться агитация. Он сказал, что студентов института на мероприятии не было, так как они не посещают учебный корпус в офлайн-режиме и учатся в дистанционном режиме.

Отметим, досрочные президентские выборы и референдум по определению формы правления пройдут сегодня. Но к вопросу о нарушениях во время агитации ЦИК может вернуться и после дня голосования.