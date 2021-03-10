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Власть

Новый губернатор Таласской области Бакытбек Нарбеков владеет турфирмой

Новый губернатор Таласской области Бакытбек Нарбеков владеет турфирмой. Об этом сообщают СМИ.

По их данным, чиновник на протяжении нескольких лет был куратором Таласской области от аппарата президента. На выборах в парламент в октябре 2020 года он баллотировался в Жогорку Кенеш по списку партии «Биримдик» под номером 112.

В 2015-м участвовал в избирательном процессе по спискам партии «Бир Бол» под 89 номером. На тот момент он работал заведующим сектором отдела комитета по бюджету и финансам.

Согласно базе данных osoo.kg, полпред владеет туристической компанией с 2002 года, и в его декларациях данный факт не отражен.

ОсОО ВОТ-TUR («БОТ-ТУР») основано в феврале 2002 года единственным учредителем — Бакытбеком Наркуловичем Нарбековым. Он же является директором компании.

Офис компании расположен в здании Дома профсоюзов, в кабинете № 60. Фирма занимается «прочей деятельностью туристических агентств».

factcheck.kg
Фото factcheck.kg. Скриншот из osoo.kg

Информации об уплате налогов ВОТ-TUR в открытом доступе нет, так как в документах отсутствует ИНН.

В открытом доступе есть только две декларации чиновника — за 2015 и 2016 годы.

В 2015-м Бакытбек Нарбеков заработал 579 тысяч сомов (по 48 тысяч в месяц), а его близкий родственник, которым, как правило, является супруга, только 100 тысяч. При этом ни у него, ни у его близкого родственника не было никакого имущества, ни движимого, ни недвижимого.

factcheck.kg
Фото factcheck.kg. Скриншот из declarator.politmer.kg

В 2016 году доходы нового полпреда Таласской области составили 557 тысяч сомов. Также у него появился автомобиль «Тойота-Кемри» 2004 года выпуска. Заработок близкого родственника также указан в размере 100 тысяч сомов.

factcheck.kg
Фото factcheck.kg. Скриншот из declarator.politmer.kg

Информации о каком-либо другом имуществе, в частности о доле в бизнесе, нет.

Отметим, государственным чиновникам запрещено заниматься коммерческой деятельностью на период исполнения обязанностей за счет налогоплательщиков. Заняв должность, они должны передать компании в доверительное управление и прекратить любую деятельность в органах управления.

Также муниципальные и государственные служащие обязаны указать в ежегодных декларациях, что являются истинными владельцами компаний или долей в них.

Отмечается, что до сегодняшнего дня компания не проходила процедуру прекращения деятельности или перерегистрацию, она считается действующей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185859/
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