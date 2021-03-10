Новый губернатор Таласской области Бакытбек Нарбеков владеет турфирмой. Об этом сообщают СМИ.

По их данным, чиновник на протяжении нескольких лет был куратором Таласской области от аппарата президента. На выборах в парламент в октябре 2020 года он баллотировался в Жогорку Кенеш по списку партии «Биримдик» под номером 112.

В 2015-м участвовал в избирательном процессе по спискам партии «Бир Бол» под 89 номером. На тот момент он работал заведующим сектором отдела комитета по бюджету и финансам.

Согласно базе данных osoo.kg, полпред владеет туристической компанией с 2002 года, и в его декларациях данный факт не отражен.

ОсОО ВОТ-TUR («БОТ-ТУР») основано в феврале 2002 года единственным учредителем — Бакытбеком Наркуловичем Нарбековым. Он же является директором компании.

Офис компании расположен в здании Дома профсоюзов, в кабинете № 60. Фирма занимается «прочей деятельностью туристических агентств».

Фото factcheck.kg. Скриншот из osoo.kg

Информации об уплате налогов ВОТ-TUR в открытом доступе нет, так как в документах отсутствует ИНН.

В открытом доступе есть только две декларации чиновника — за 2015 и 2016 годы.

В 2015-м Бакытбек Нарбеков заработал 579 тысяч сомов (по 48 тысяч в месяц), а его близкий родственник, которым, как правило, является супруга, только 100 тысяч. При этом ни у него, ни у его близкого родственника не было никакого имущества, ни движимого, ни недвижимого.

Фото factcheck.kg. Скриншот из declarator.politmer.kg

В 2016 году доходы нового полпреда Таласской области составили 557 тысяч сомов. Также у него появился автомобиль «Тойота-Кемри» 2004 года выпуска. Заработок близкого родственника также указан в размере 100 тысяч сомов.

Фото factcheck.kg. Скриншот из declarator.politmer.kg

Информации о каком-либо другом имуществе, в частности о доле в бизнесе, нет.

Отметим, государственным чиновникам запрещено заниматься коммерческой деятельностью на период исполнения обязанностей за счет налогоплательщиков. Заняв должность, они должны передать компании в доверительное управление и прекратить любую деятельность в органах управления.

Также муниципальные и государственные служащие обязаны указать в ежегодных декларациях, что являются истинными владельцами компаний или долей в них.

Отмечается, что до сегодняшнего дня компания не проходила процедуру прекращения деятельности или перерегистрацию, она считается действующей.