Мандат Текебаева. Бишкекский горсуд поддержал решение административного суда

Бишкекский городской суд сегодня рассмотрел жалобу ЦИК на решение административного суда о признании незаконной передачи вакантного мандата Омурбеку Текебаеву.

Как сообщил 24.kg истец Темирлан Ормуков, заседание второй инстанции завершилось. «Горсуд поддержал решение административного суда. Если ЦИК в течение трех дней не обжалует его в Верховном суде, то Омурбек Текебаев лишится мандата. Решение городского суда вступает в силу с момента оглашения», — сказал Темирлан Ормуков.

Он надеется, что Верховный суд также оставит предыдущие вердикты в силе. «Избирательная комиссия не имела права возвращать Текебаева в парламент, поскольку он является судимым. Оправдательных вердиктов в отношении подсудимого нет, дело направлено на пересмотр, значит, он является обвиняемым», — сказал Темирлан Ормуков.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР. Верховный суд 21 августа 2019-го направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.