ЦИК досрочно прекратила полномочия Максата Сабирова и Клары-Гульнары Самат

ЦИК досрочно прекратила полномочия депутатов парламента Максата Сабирова и Клары-Гульнары Самат.

Отметим, член фракции «Республики — Ата Журт» Максат Сабиров накануне заявил о том, что сдает мандат, а Клара-Гульнара Самат, которая пришла в ЖК по списку партии «Ата Мекен», но была исключена в начале января из фракции, назначена послом Кыргызстана в Российскую Федерацию.

Мандат Максата Сабирова достался Акылу Кемелову. В 2016 году Акыл Кемелов стал президентом федерации «Кулатуу эртаймаш WEF» по Иссык-Кульской области. Он является трехкратным чемпионом Кыргызстана по кулатуу, мастером спорта. Называет себя общественным деятелем и меценатом. Ему исполнилось 37 лет.

Мандат Клары-Гульнары Самат пока никому не передали. Ждут решения Верховного суда по вопросу депутатства Омурбека Текебаева.

С требованием упразднить членство Омурбека Текебаева в Жогорку Кенеше в суд обратился незрячий поэт Темирлан Ормуков. По его мнению, Центризбирком принял незаконное решение, вернув лидеру социалистов место в Жогорку Кенеше, поскольку он является судимым. Оправдательных вердиктов в отношении политика пока нет. Дело направлено на пересмотр, значит, он является обвиняемым. Административный и Бишкекский городской суды приняли решение в пользу истца. ЦИК подала кассационную жалобу в Верховный суд.