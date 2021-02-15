11:45
USD 84.51
EUR 102.29
RUB 1.14
Власть

Мандат Гайпкулова может получить кандидат по списку «Мекеним Кыргызстан»

Мандат экс-депутата Искендера Гайпкулова может получить бывший кандидат в нардепы по списку партии «Мекеним Кыргызстан» Шайлообек Атазов.

Шайлообеку Атазову 41 год. Он является исполнительным директором спортивного клуба «ЕРЕМ». Он также является руководителем ОО «Ош облустук жаштар кенеши» и лидером политического движения «Куч биримдиги». Перед несостоявшимися выборами в парламент 4 октября 2020 года движение вошло в состав «Мекеним Кыргызстан».

Напомним, что Искендер Гайпкулов указом президента назначен заведующим отделом политики стратегического развития, экономики и финансов в аппарате главы государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183433/
просмотров: 367
Версия для печати
Материалы по теме
Мандат Омурбека Текебаева. Решение Бишкекского горсуда в ЦИК не поступило
Лишение Текебаева депутатского мандата. Разъяснение административного суда
В парламенте принесли присягу новые депутаты
Депутат парламента Эльвира Сурабалдиева сдала мандат
Выборы-2020. Из парламентской фракции «Кыргызстан» вышел еще один депутат
В Жогорку Кенеше появился новый депутат
В парламенте Кыргызстана появился новый депутат
Кто получит мандаты вместо Эрмека Усубалиева и Льва Васильева в горкенеше
Еще один депутат от фракции СДПК Бишкекского горкенеша сдал мандат
Без сенсаций. Канат Исаев избран лидером фракции «Кыргызстан»
Популярные новости
Суд по&nbsp;делу Райымбека Матраимова прокомментировал Садыр Жапаров Суд по делу Райымбека Матраимова прокомментировал Садыр Жапаров
Завотделом обороны кабмина стал Абдибакыт Халмурзаев. Он&nbsp;встречал вора в&nbsp;законе Завотделом обороны кабмина стал Абдибакыт Халмурзаев. Он встречал вора в законе
Прокурором Бишкека стал Марсбек Кыдыкбаев. На&nbsp;него возбуждали уголовное дело Прокурором Бишкека стал Марсбек Кыдыкбаев. На него возбуждали уголовное дело
Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прооперирован и&nbsp;идет на&nbsp;поправку Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прооперирован и идет на поправку
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; продо&shy;лжает аккредитацию оценочных компаний на&nbsp;2021-2022 годы «Керемет Банк» продо­лжает аккредитацию оценочных компаний на 2021-2022 годы
Акция! Купи красивый номер и&nbsp;получи бесп&shy;латную связь от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Акция! Купи красивый номер и получи бесп­латную связь от MegaCom в подарок
Идеи подарков любимым. С&nbsp;заботой о&nbsp;близких Идеи подарков любимым. С заботой о близких
&laquo;Оптима Банк&raquo; предупреждает о&nbsp;новой схеме мошенничества в&nbsp;интернете «Оптима Банк» предупреждает о новой схеме мошенничества в интернете
15 февраля, понедельник
11:35
Очередной митинг в Бишкеке. От Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ Очередной митинг в Бишкеке. От Садыра Жапарова требуют...
11:30
Россия передала Минздраву Кыргызстана новое оборудование для лабораторий
11:29
Мандат Гайпкулова может получить кандидат по списку «Мекеним Кыргызстан»
11:27
Запрет на экспорт скота. Кабмин призывают решить вопрос: фермеры терпят убытки
11:20
Вакцинация от COVID-19. Минздрав надеется получить 500 тысяч доз «Спутник V»