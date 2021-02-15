Мандат Гайпкулова может получить кандидат по списку «Мекеним Кыргызстан»

Мандат экс-депутата Искендера Гайпкулова может получить бывший кандидат в нардепы по списку партии «Мекеним Кыргызстан» Шайлообек Атазов.

Шайлообеку Атазову 41 год. Он является исполнительным директором спортивного клуба «ЕРЕМ». Он также является руководителем ОО «Ош облустук жаштар кенеши» и лидером политического движения «Куч биримдиги». Перед несостоявшимися выборами в парламент 4 октября 2020 года движение вошло в состав «Мекеним Кыргызстан».

Напомним, что Искендер Гайпкулов указом президента назначен заведующим отделом политики стратегического развития, экономики и финансов в аппарате главы государства.