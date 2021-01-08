В АзМИ агитировали за кандидата. ЦИК рассмотрел ответственность руководства вуза

На территории Азиатского медицинского института имени Саткынбая Тентишева проводили агитацию за кандидата в президенты Садыра Жапарова.

Видео агитации выложили в социальной сети Facebook.

На кадрах, снятых с дрона, видно, как на крыльце и в актовом зале вуза более 20 человек держат портреты Садыра Жапарова. Кроме того, в видеоматериале все присутствующие кричали «Садыр».

Сегодня ЦИК рассмотрел агитационный материал.

На заседании рабочей группы представитель АзМИ пояснил, что данное мероприятие было организовано молодежным движением «Ысык-Ата, Кант жаштар ынтымагы» и согласовано с административным директором вуза, однако его не уведомили о том, что в здании будет проводиться агитация. Он сказал, что студентов института на мероприятии не было, так как они не посещают учебный корпус в офлайн-режиме и учатся в дистанционном режиме.

В итоге Центризбирком решил направить материалы уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности руководителя вуза Эркина Тентишева в соответствии с Кодексом о нарушениях.