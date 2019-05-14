В Бишкекском горсуде поменяли председателя и его заместителей

В Бишкекском городском суде избрали нового председателя и его заместителей. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Вместо Ирины Воронцовой председателем стал Азамат Алымкулов.

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«Заместителем председателя суда по уголовным делам стал Талант Аккозуев, по гражданским делам — Гульмира Садыкова, по экономическим — Болотбек Сатыбалдиев», — сообщили редакции.

В Бишкекском городском суде подтвердили информацию.

Напомним, судья Ирина Воронцова стала председателем Бишкекского городского суда в мае 2016 года. Она участвовала в рассмотрении уголовных дел экс-мэра столицы Наримана Тюлеева, экс-депутата парламента Камчибека Ташиева.

По версии гражданских активистов, она вошла в черный список судей, которые вынесли обвинительные приговоры по уголовным и административным делам в отношении политиков, правозащитников и журналистов.