12:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Бишкекском горсуде поменяли председателя и его заместителей

В Бишкекском городском суде избрали нового председателя и его заместителей. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Вместо Ирины Воронцовой председателем стал Азамат Алымкулов.

Читайте по теме
Что известно о кандидатах в судьи Верховного суда

«Заместителем председателя суда по уголовным делам стал Талант Аккозуев, по гражданским делам — Гульмира Садыкова, по экономическим — Болотбек Сатыбалдиев», — сообщили редакции.

В Бишкекском городском суде подтвердили информацию.

Напомним, судья Ирина Воронцова стала председателем Бишкекского городского суда в мае 2016 года. Она участвовала в рассмотрении уголовных дел экс-мэра столицы Наримана Тюлеева, экс-депутата парламента Камчибека Ташиева.

По версии гражданских активистов, она вошла в черный список судей, которые вынесли обвинительные приговоры по уголовным и административным делам в отношении политиков, правозащитников и журналистов.
Ссылка:
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане судью обвинили в злоупотреблении. Его дело поступило в суд
Подписаны указы о назначении судей местных судов
Иски против СМИ. День свободы и год несвободы
Присвоение денег от штрафов. Судья считает незаконным возбуждение дела
К журналисту «Азаттыка» подали иск на 50 миллионов сомов
Зиядин Жамалдинов: Надо перестать передавать здания судам и прокуратуре
Подписаны указы о досрочном освобождении судей
Ограничить небезупречным судьям доступ к должностям предлагают в правительстве
Подписаны указы о назначении и направлении судей местных судов
Глава Верховного суда рассказала о телефонных просьбах и прослушке
Популярные новости
Уголовные дела по&nbsp;ТЭЦ Бишкека. Кто из&nbsp;чиновников получил срок и&nbsp;кого еще судят Уголовные дела по ТЭЦ Бишкека. Кто из чиновников получил срок и кого еще судят
&laquo;Безопасный город&raquo;. Где установлены видеокамеры для фиксации нарушений «Безопасный город». Где установлены видеокамеры для фиксации нарушений
Члена политсовета СДПК неизвестные обвинили в&nbsp;изнасиловании. Милиция проверяет Члена политсовета СДПК неизвестные обвинили в изнасиловании. Милиция проверяет
Скончался основатель и&nbsp;первый глава Таможенной службы Кыргызстана Скончался основатель и первый глава Таможенной службы Кыргызстана
Бизнес
На&nbsp;базе Кыргызтелекома создадут национальную сотовую компанию На базе Кыргызтелекома создадут национальную сотовую компанию
Samsung Galaxy S10&nbsp;в кредит без процентов банка в&nbsp;O!Store Samsung Galaxy S10 в кредит без процентов банка в O!Store
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; действует акция по&nbsp;снижению ставок по&nbsp;кредитам В «Бакай Банке» действует акция по снижению ставок по кредитам
9&nbsp;Мая: День Победы и&nbsp;памяти 9 Мая: День Победы и памяти