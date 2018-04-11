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Сюжет: Противостояние на Макмале (19)

Митингующие сожгли лабораторию, склад и офис китайской компании

Митингующие сожгли лабораторию, складские помещения и офисное здание на территории китайской компании «Джи Эл Макмал Девелопинг». Об этом ИА «24.kg» сообщило руководство предприятия.

По их словам, жители Тогуз-Тороуского района остаются на территории компании, сотрудники все выведены. «Нам требования митингующих неизвестны. Они их не озвучивают. Что касается заключения экологов, то мы отправляли проект на экспертизу, но почему-то результатов до сих пор нет. Нет даже данных по оценке воздействия работы золотоизвлекающего предприятия на окружающую среду. Но это не наша вина. Мы-то все в срок отправили, и к работе до сих пор не приступили даже», — отмечают представители «Джи Эл Макмал Девелопинг». 

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Жители района несколько раз проводили митинг, требуя приостановить строительство фабрики, принадлежащей компании «Джи Эл Макмал Девелопинг»Вице-спикер парламента Мирлан Бакиров заявил, комментируя ситуацию в Тогуз-Тороуском районе, что наказывать зачинщиков митинга преждевременно, следует разобраться в ситуации.

Во время сегодняшнего митинга в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области пострадали три милиционера.
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