Все руководство «КТ Мобайл» ушло в отставку

Заявление об увольнении по собственному желанию подало все руководство ОсОО «КТ Мобайл». Об этом сегодня на заседании рабочей группы Жогорку Кенеша сообщил исполняющий обязанности председателя правления ОАО «Кыргызтелеком» Эмиль Акматов.

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По его словам, сначала заявление об увольнении по собственному желанию написал заместитель директора Эрназар уулу Иманкадыр. Оно подписано. После в отставку решил подать и генеральный директор Нурбек Мукамбетов.

«Его заявление также удовлетворили. Все руководство ОсОО «КТ Мобайл» решило уйти в отставку после поднявшегося скандала», — заключил Эмиль Акматов.