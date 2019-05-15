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Власть

Глава ГКНБ Идрис Кадыркулов подал в отставку

Глава ГКНБ Идрис Кадыркулов подал в отставку. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, в последнее время в СМИ общественностью и особенно неправительственным сектором активно обсуждается информация о якобы необъективном рассмотрении органами ГКНБ материалов досудебной проверки по факту закупки Государственной регистрационной службой КР бланков биометрических паспортов и заинтересованности Идриса Кадыркулова в однозначном исходе дела.

«Госкомитетом неоднократно давались пресс-релизы о наличии достаточной доказательной базы по указанным материалам о незаконном использовании своих полномочий должностными лицами ГРС для личного обогащения. Вместе с тем ситуация вокруг данной темы продолжает вызывать бурную реакцию общественности», — подчеркнули в ГКНБ.

«Учитывая данные обстоятельства, в том числе неоднозначный общественный резонанс, а также для исключения домыслов о моем возможном влиянии на ход следствия, я принял решение подать в отставку с должности председателя ГКНБ, о чем подан рапорт президенту — главнокомандующему Вооруженными силами Кыргызской Республики», — заключил сам Идрис Кадыркулов.

Вчера в ГКНБ признали, что глава ведомства Идрис Кадыркулов неформально встречался с председателем ГРС Алиной Шаиковой и предлагал наладить собственное производство по изготовлению документов государственного значения высокой степени защищенности.  
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