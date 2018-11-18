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По подозрению в убийстве прокурора задержали сотрудника УКС мэрии Баткена

По подозрению в убийстве прокурора Баткенской области задержали сотрудника управления капитального строительства мэрии города Баткен. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что во время задержания мужчина был в нетрезвом состоянии. В его машине обнаружили следы крови.

В пресс-службе МВД сообщили, что есть свидетели, видевшие задержанного с погибшим.

«Прокурор погиб от удара тупым предметом по голове. Подозреваемый действительно был в нетрезвом состоянии во время задержания. Однако кем он работает, нам пока неизвестно. Ведется следствие. Известно, что погибшего и задержанного видели вместе вчера. Они якобы были на охоте. Погибшего опознали оперативные сотрудники и дежурный прокурор», — сообщили в МВД.
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