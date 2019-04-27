Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 апреля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Каныбек Ботобаев назначен специальным представителем правительства Кыргызстана по приграничным вопросам.

Фото аппарат правительства КР. Каныбек Ботобаев

Он будет работать в ранге первого заместителя руководителя аппарата кабмина.

Курбантай Искандаров освобожден по собственному желанию от этой должности в начале апреля.

Каныбек Ботобаев родился 2 апреля 1962 года. Окончил Московский институт инженеров землеустройства.

Трудовую деятельность начал в 1979-м в совхозе Сузак одноименного района Джалал-Абадской области.

В 1990-е годы был начальником отдела Джалал-Абадского областного комитета по землеустройству.

1999-2004 — директор Джалал-Абадского зонального центра по недвижимости и земельным ресурсам;

2004-2013 — начальник Южного регионального отдела по делимитации и демаркации государственной границы КР при государственном предприятии «Государственный проектный институт по землеустройству «Кыргызгипрозем» Министерства сельского хозяйства;

2013-2019 — заместитель директора «Кыргызгипрозема».

Директор Баткенского лесного хозяйства Абдыкалык Кимсанов временно отстранен от занимаемой должности.

Исполняющим обязанности директора назначен главный лесничий хозяйства Нуралы Акматов.

Напомним, что Абдыкалык Кимсанов задержан в ходе оперативно-следственных мероприятий при вымогательстве 32 тысяч сомов. Он требовал от подчиненных собрать деньги для якобы дальнейшей передачи лицам, осуществляющим аудит предприятия.

Избран новый состав совета директоров ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Акционеры ОАО 24 апреля провели общее собрание.

Решением акционеров в новый состав совета директоров вошли Рахатбек Пирматов, Ахматбек Абылов, Мирлан Асанкожаев, Шакир Джангазиев и Нурдин Кудайбердиев.

Председателем совета директоров ОАО «МАМ» избран Рахатбек Пирматов.

О кадровых перестановках с 15 по 19 апреля читайте здесь.