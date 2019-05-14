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Власть

Конфликта интересов нет. ЦИК прокомментировал выборы мэра Балыкчи

Мэром Балыкчи сегодня избрали 26-летнего члена партии «Замандаш» Марата Кудайбергенова. Его оппонент Мирбек Шакиров от фракции «Кыргызстан» набрал лишь девять голосов.

Отметим, что отец мэра Балыкчи Сагын Кудайбергенов и его дядя Жыргал Кудайбергенов являются депутатами горкенеша от фракции «Замандаш».

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24.kg обратилось в Центризбирком с вопросом, не противоречит ли закону такое избрание мэра Балыкчи, учитывая, что кровные родственники Марата Кудайбергенова заседают в местном кенеше.

Заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов пояснил — конфликта интересов нет, поскольку в законе, регулирующем выборы глав органов МСУ, нет нормы, запрещающей близким родственникам баллотироваться на руководящие посты.

«Раньше такой пункт был, но в 2011 году его убрали. Поэтому мы не можем аннулировать итоги голосования. Как только ТИК нам пришлет протоколы сегодняшнего заседания, мы их утвердим», — сказал Абдыжапар Бекматов.

Отметим, за кандидатуру Марата Кудайбергенова проголосовали 22 депутата из 31.
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