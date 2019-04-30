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Власть
Сюжет: Противостояние на месторождениях (114)

Депутаты предлагают ввести бессрочный мораторий на добычу урана

Депутаты парламента предлагают ввести бессрочный мораторий на добычу урана. Об этом 24.kg сообщил лидер фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов.

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По его словам, под проектом документа о запрете подписались глава фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов и председатель комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша Канат Керезбеков. Авторы настаивают, что мораторий должен быть пожизненным, а не сроком на 50 или 25 лет, как предлагалось ранее. 

Напомним, что компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования глава правительства поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.

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Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что, после того как начались акции протеста, компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке. 

Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что, после того как начались акции протеста, компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи. Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил об отзыве лицензии у «ЮрАзии», правда, на два дня раньше, чем ее отозвали.
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