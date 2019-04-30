Депутаты предлагают ввести бессрочный мораторий на добычу урана

Депутаты парламента предлагают ввести бессрочный мораторий на добычу урана. Об этом 24.kg сообщил лидер фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов.

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По его словам, под проектом документа о запрете подписались глава фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов и председатель комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша Канат Керезбеков. Авторы настаивают, что мораторий должен быть пожизненным, а не сроком на 50 или 25 лет, как предлагалось ранее.

Напомним, что компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования глава правительства поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.

Читайте по теме Добыча урана на Иссык-Куле. Экспертное мнение о проекте сообщил журналистам, что, после того как начались акции протеста, компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке.

Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что, после того как начались акции протеста, компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи. Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил об отзыве лицензии у «ЮрАзии», правда, на два дня раньше, чем ее отозвали.