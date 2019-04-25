Кубатбек Боронов: Лицензию компании «ЮрАзия Кыргызстан» отозвали

Правительство отозвало лицензию компании «ЮрАзия Кыргызстан». Об этом первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил на встрече с жителями Балыкчи.
«Все остановлено и опечатано. Милиция охраняет месторождение. Сегодня мне сообщили, что лицензия компании отозвана. Государственная комиссия будет работать, чтобы решить дальнейшую судьбу месторождения. Также мы должны решить наши отношения с компанией, которая вела разведку. У них могут быть претензии к нам. Мы узнали, что компания вложила в местный бюджет от 13 до 32 миллионов сомов. За 10 лет на разведку потратили 271 миллион сомов», — рассказал вице-премьер.