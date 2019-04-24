Добыча урана на Иссык-Куле. Инвесторы приостанавливают всю свою работу

«95 процентов информации о том, что мы делаем и собирались делать в Кыргызстане, не соответствует действительности», — заявил сегодня на пресс-конференции в 24.kg представитель акционеров «Центрально-азиатской урановой компании» Андрей Акимов.

По его словам, в компании обеспокоены той информацией, которая озвучивается в последнее время. При этом инвесторы заверяют, что работают на законных основаниях. Предприятие планировало вложить средства в перезапуск Кара-Балтинского горнорудного комбината.

«После того как начались акции протеста, наша компания приостанавливает всю работу в республике до изменения обстановки», — подчеркнул Андрей Акимов.

Напомним, широкая общественность резко отреагировала на информацию о том, что есть проект разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы уран-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планируют на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования премьер-министр поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.