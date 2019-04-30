Митинг против добычи урана. Дуйшенбека Зилалиева требуют привлечь к ответу

Бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева требуют привлечь к ответственности за выдачу лицензии на геологоразведку урана на месторождении Таш-Булак. Об этом на митинге Партии зеленых Кыргызстана заявили участники.

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«Я видел лицензию, подписанную Дуйшенбеком Зилалиевым, на разведку урана. Всех, кто замешан в этом, надо привлечь к ответственности. Их надо привести сюда, пусть скажут перед народом, как совести хватило, чтобы выдать лицензию», — заявил выступающий.

Лидер Партии зеленых Эркин Булекбаев отметил, что на месторождении Таш-Булак, кроме урана, есть еще торий, цирконий и титан.

К митингу присоединились молодые люди с плакатом, на котором написаны обвинения в разработке урана в адрес экс-президента Алмазбека Атамбаева.

Напомним, компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования глава правительства поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.

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Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что, после того как начались акции протеста, компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи. Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил об отзыве лицензии у «ЮрАзии», правда, на два дня раньше, чем ее отозвали.