Митинг против добычи урана. Дуйшенбека Зилалиева требуют привлечь к ответу

Бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева требуют привлечь к ответственности за выдачу лицензии на геологоразведку урана на месторождении Таш-Булак. Об этом на митинге Партии зеленых Кыргызстана заявили участники.
«Я видел лицензию, подписанную Дуйшенбеком Зилалиевым, на разведку урана. Всех, кто замешан в этом, надо привлечь к ответственности. Их надо привести сюда, пусть скажут перед народом, как совести хватило, чтобы выдать лицензию», — заявил выступающий.
Лидер Партии зеленых Эркин Булекбаев отметил, что на месторождении Таш-Булак, кроме урана, есть еще торий, цирконий и титан.
К митингу присоединились молодые люди с плакатом, на котором написаны обвинения в разработке урана в адрес экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Напомним, компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования глава правительства поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.
Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что, после того как начались акции протеста, компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи. Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил об отзыве лицензии у «ЮрАзии», правда, на два дня раньше, чем ее отозвали.