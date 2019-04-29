Добыча урана на Иссык-Куле. Лицензию отозвали на два дня позже, чем заявляли

В интернете разместили документ об отзыве лицензии на геологоразведку урана на Иссык-Куле. Пользователей возмутило, что официальное письмо распечатано на помятой бумаге и без печати.

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Документ датирован 27 апреля. Но напомним, что первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил об отзыве лицензии 25 апреля.

В письме говорится, что Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования и Государственная инспекция по экологической и технической безопасности проверили деятельность компании «ЮрАзия в Кыргызстане». По Закону «О недрах» (статья 26) право пользования недрами приостанавливается.

В правительстве 24.kg заверили, что документ подлинный и лицензию отозвали. На официальных письмах не ставится печать. Достаточно подписи и исходящего номера.