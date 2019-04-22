Добыча урана на Иссык-Куле. Что известно о скандальном проекте

Информация о возможной разработке уранового месторождения Таш-Булак в Иссык-Кулькой области вызвала широкий общественный резонанс. В Тонском районе проходят митинги с требованием закрыть проект, пользователи социальных сетей собирают подписи против разработки урана.
Редакция 24.kg собрала все данные, которые известны о проекте на сегодня.
Сколько урана на Иссык-Куле
По данным Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН), Кызыл-Омпольская группа уран-торианитовых россыпей (Баке, Таш- Булак, Узунсай, Тюндюк, Оттук) открыта в 1951 году. Она располагается на южных склонах гор Кызыл-Омпол, являющихся отрогами восточного окончания Кыргызского хребта.
Основным объектом изучения компании является россыпь Таш-Булак. Разведанные запасы урана составили 3,5 тысячи тонн, тория — 8,54 тысячи тонн, фосфора — 10 тысяч тонн, циркония — 34 тысячи тонн, титано-магнетита — 1,6 миллиона тонн.
Урано-торианитовые россыпи находятся на поверхности. Общий радиационный фон на поверхности сейчас составляет от 40 до 80 микрорентген в час, в отдельных местах — до 130-150 микрорентген в час.
Согласно проекту, добытый радиоактивный песок для переработки будут отправлять на Кара-Балтинский горнорудный комбинат. После процесса гидрометаллургического передела там будут получать уран, торий, титаномагнетит, цирконий и пятиокись фосфора.
Кому принадлежит лицензия
Лицензией на разведку месторождения Таш-Булак сегодня владеет общество с ограниченной ответственностью UrAsia in Kyrgyzstan («ЮрАзия в Кыргызстане»). Причем работает компания в стране достаточно давно. Инвестиции ОсОО «ЮрАзия в Кыргызстане» в геолого-разведочную программу на сегодня составили более 271 миллиона сомов.
В 2010 году ОсОО «ЮрАзия в Кыргызстане» выдана лицензия на проведение геолого-разведочных работ в отношении урана на Кызыл-Омпольской лицензионной площади.
С 2012 года в Социальный фонд перечислено более 23 миллионов сомов. В Тонское управление Госналоговой службы перечислено более 10 миллионов сомов налогов, в счет платежа за удержание лицензии (ПУЛ) — более 32,2 миллиона сомов в Кок-Мойнокский айыл окмоту Тонского района и 13,3 миллиона сомов в Семизбельский айыл окмоту Кочкорского района.
Согласно базе данных Министерства юстиции, учредителями компании являются Светлана Менг, Дюйшеналы Касенов, Эльвира Аширалиева и ОсОО Urasia Mining Company («Юразия Майнинг Компани»), компания Azarga Resources Limited («Азарга Ресурсез Лимитед») и Эркинбек Казакбаев.
В свою очередь учредителем ОсОО Urasia Mining Company («Юразия Майнинг Компани») является Арсланбек Кененбаев.
Кто стоит за «ЮрАзией»
В проекте по добыче урана в Иссык-Кульской области «ЮрАзия» играет далеко не первую скрипку. По сути, она владеет лишь лицензией на разведку. А вот финансируют проект совсем другие люди.
На самом деле в проекте по добыче урана участвует так называемая Центрально-Азиатская урановая компания. Именно она сейчас владеет акциями КГРК и до 2020 года собирается выкупить 100 процентов акций «ЮрАзии».
ОсОО «Центрально-Азиатская урановая компания» инвестирует в ОАО «Кара-Балтинский горнорудный комбинат» (ОАО «КГРК») и добычу урана на месторождении Кызыл-Омпол. Об этом в рамках кыргызско-российской межрегиональной конференции 24.kg сообщили представитель российских акционеров Андрей Акимов, генеральный директор ОАО «КГРК» Данияр Исаков и Владимир Попов, основной акционер Центрально-Азиатской урановой компании.
Напомним, КГРК уже многие годы является частной компанией. Еще в 2006-м правительство страны выставило на торги контрольный пакет акций завода. С пятой попытки 72,28 процента акций купил «Урал платина холдинг», входящий в крупнейший холдинг России — «Ренова», владельцем которого является олигарх Виктор Вексельберг.
В 2016 году работа КГРК была полностью остановлена из-за отсутствия сырья.
Все это время шли переговоры о возможном возобновлении производства на предприятии. И лишь в этом году зашла речь о запуске завода. Представители Центрально-Азиатской урановой компании заявили, что теперь они владеют акциями КГРК.
По данным Министерства юстиции, учредителями компании выступают Айдаров Искендер Жаныбекович и ОсОО «Спектр».
Компания зарегистрирована в Первомайском районе столицы и прошла перерегистрацию в мае 2018 года. Указано, что ОсОО имеет иностранное участие.
Дальнейшие поиски лиц, причастных к проекту, дают весьма интересные результаты. Так, от имени акционеров Центрально-Азиатской урановой компании выступает Андрей Акимов.
Андрей Акимов числится учредителем компании «Полюс Голд Кей Джи», которая в прошлом году засветилась в скандале с митингами против разработки месторождения золота Урмарал в Таласской области.
Андрей Акимов числится также учредителем компаний «Полюс золото», «Россзолото», «Лалига» и «Империал Групп Кей Джи».
Есть и еще одна любопытная деталь. В Центрально-Азиатской урановой компании сообщали, что в рамках восьмой кыргызско-российской межрегиональной конференции «Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции» подписано инвестиционное соглашение на сумму более 2 миллиардов сомов ($30 миллионов) между ОсОО и ОАО «Кара-Балтинский горнорудный комбинат» (ОАО «КГРК»).
На самом деле меморандум о сотрудничестве подписывали ОАО «КГРК» и ОсОО «Экономи Полимерс РУ».
Компания занимается изготовлением и поставкой реагентов для нефтяной и газовой промышленности.
Вопрос, кто на самом деле стоит за проектом по разработке уранового месторождения на Иссык-Куле, остается открытым.