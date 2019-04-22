Добыча урана на Иссык-Куле. Что известно о скандальном проекте

Информация о возможной разработке уранового месторождения Таш-Булак в Иссык-Кулькой области вызвала широкий общественный резонанс. В Тонском районе проходят митинги с требованием закрыть проект, пользователи социальных сетей собирают подписи против разработки урана.

Редакция 24.kg собрала все данные, которые известны о проекте на сегодня.

Сколько урана на Иссык-Куле

По данным Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН), Кызыл-Омпольская группа уран-торианитовых россыпей (Баке, Таш- Булак, Узунсай, Тюндюк, Оттук) открыта в 1951 году. Она располагается на южных склонах гор Кызыл-Омпол, являющихся отрогами восточного окончания Кыргызского хребта.

Основным объектом изучения компании является россыпь Таш-Булак. Разведанные запасы урана составили 3,5 тысячи тонн, тория — 8,54 тысячи тонн, фосфора — 10 тысяч тонн, циркония — 34 тысячи тонн, титано-магнетита — 1,6 миллиона тонн.

Урано-торианитовые россыпи находятся на поверхности. Общий радиационный фон на поверхности сейчас составляет от 40 до 80 микрорентген в час, в отдельных местах — до 130-150 микрорентген в час.

Согласно проекту, добытый радиоактивный песок для переработки будут отправлять на Кара-Балтинский горнорудный комбинат. После процесса гидрометаллургического передела там будут получать уран, торий, титаномагнетит, цирконий и пятиокись фосфора.

Кому принадлежит лицензия

Лицензией на разведку месторождения Таш-Булак сегодня владеет общество с ограниченной ответственностью UrAsia in Kyrgyzstan («ЮрАзия в Кыргызстане»). Причем работает компания в стране достаточно давно. Инвестиции ОсОО «ЮрАзия в Кыргызстане» в геолого-разведочную программу на сегодня составили более 271 миллиона сомов.

В 2010 году ОсОО «ЮрАзия в Кыргызстане» выдана лицензия на проведение геолого-разведочных работ в отношении урана на Кызыл-Омпольской лицензионной площади.

С 2012 года в Социальный фонд перечислено более 23 миллионов сомов. В Тонское управление Госналоговой службы перечислено более 10 миллионов сомов налогов, в счет платежа за удержание лицензии (ПУЛ) — более 32,2 миллиона сомов в Кок-Мойнокский айыл окмоту Тонского района и 13,3 миллиона сомов в Семизбельский айыл окмоту Кочкорского района.

Согласно базе данных Министерства юстиции, учредителями компании являются Светлана Менг, Дюйшеналы Касенов, Эльвира Аширалиева и ОсОО Urasia Mining Company («Юразия Майнинг Компани»), компания Azarga Resources Limited («Азарга Ресурсез Лимитед») и Эркинбек Казакбаев.

В свою очередь учредителем ОсОО Urasia Mining Company («Юразия Майнинг Компани») является Арсланбек Кененбаев.

Он же является основателем компании BNC Finance, которая занимается финансовым посредничеством. Арсланбек Кененбаев является учредителем более 20 различных ОсОО, которые занимаются самыми разными сферами деятельности — от финансов до выращивания бахчевых культур. Он женат на известной в Кыргызстане Айжан Чыныбаевой, владелице отеля Club Dostuk Hotel, ресторана Prego, отеля Talisman Village на Иссык-Куле.

Кто стоит за «ЮрАзией»

В проекте по добыче урана в Иссык-Кульской области «ЮрАзия» играет далеко не первую скрипку. По сути, она владеет лишь лицензией на разведку. А вот финансируют проект совсем другие люди.

На самом деле в проекте по добыче урана участвует так называемая Центрально-Азиатская урановая компания. Именно она сейчас владеет акциями КГРК и до 2020 года собирается выкупить 100 процентов акций «ЮрАзии».

ОсОО «Центрально-Азиатская урановая компания» инвестирует в ОАО «Кара-Балтинский горнорудный комбинат» (ОАО «КГРК») и добычу урана на месторождении Кызыл-Омпол. Об этом в рамках кыргызско-российской межрегиональной конференции 24.kg сообщили представитель российских акционеров Андрей Акимов, генеральный директор ОАО «КГРК» Данияр Исаков и Владимир Попов, основной акционер Центрально-Азиатской урановой компании.

Напомним, КГРК уже многие годы является частной компанией. Еще в 2006-м правительство страны выставило на торги контрольный пакет акций завода. С пятой попытки 72,28 процента акций купил «Урал платина холдинг», входящий в крупнейший холдинг России — «Ренова», владельцем которого является олигарх Виктор Вексельберг.

В 2016 году работа КГРК была полностью остановлена из-за отсутствия сырья.

Все это время шли переговоры о возможном возобновлении производства на предприятии. И лишь в этом году зашла речь о запуске завода. Представители Центрально-Азиатской урановой компании заявили, что теперь они владеют акциями КГРК.

По данным Министерства юстиции, учредителями компании выступают Айдаров Искендер Жаныбекович и ОсОО «Спектр».

Компания зарегистрирована в Первомайском районе столицы и прошла перерегистрацию в мае 2018 года. Указано, что ОсОО имеет иностранное участие.

Дальнейшие поиски лиц, причастных к проекту, дают весьма интересные результаты. Так, от имени акционеров Центрально-Азиатской урановой компании выступает Андрей Акимов.

Андрей Акимов числится учредителем компании «Полюс Голд Кей Джи», которая в прошлом году засветилась в скандале с митингами против разработки месторождения золота Урмарал в Таласской области.

Андрей Акимов числится также учредителем компаний «Полюс золото», «Россзолото», «Лалига» и «Империал Групп Кей Джи».

Есть и еще одна любопытная деталь. В Центрально-Азиатской урановой компании сообщали, что в рамках восьмой кыргызско-российской межрегиональной конференции «Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции» подписано инвестиционное соглашение на сумму более 2 миллиардов сомов ($30 миллионов) между ОсОО и ОАО «Кара-Балтинский горнорудный комбинат» (ОАО «КГРК»).

На самом деле меморандум о сотрудничестве подписывали ОАО «КГРК» и ОсОО «Экономи Полимерс РУ».

Компания занимается изготовлением и поставкой реагентов для нефтяной и газовой промышленности.

Вопрос, кто на самом деле стоит за проектом по разработке уранового месторождения на Иссык-Куле, остается открытым.