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Общество

Жители Тонского района выступают против разработки уранового месторождения

Жители села Аколон Тонского района Иссык-Кульской области выступают против разработки уранового месторождения Таш-Булак. Об этом 24.kg сообщил местный активист Акжолтой Тукунов.

По его словам, жители села намерены выйти на митинг против разработки уранового месторождения.

«Жителей села беспокоят здоровье, будущее наших детей, так как мы не знаем, как будут разрабатывать уран. Это может навредить экологии региона и туризму. Поэтому требуем, пока не поздно, остановить деятельность данной компании и лишить ее лицензии. Как нам известно, компанией «Юр азия» владеют канадские инвесторы. Они сейчас ведут разведку и намерены добывать уран. А отходы они якобы намерены хоронить в селе Мраморном Чуйской области», — рассказал местный активист.
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