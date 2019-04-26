Митинг против добычи урана. Собравшиеся не захотели слушать Равшана Жээнбекова

В Бишкеке на площади Ала-Тоо завершился митинг против добычи урана.

В ходе акции протеста перед собрашимися хотел выступить экс-депутат парламента Равшан Жээнбеков. Однако организаторы были против и дважды отобрали у него микрофон. Между политиком и организаторами произошла перепалка.

Равшана Жээнбекова упрекнули в том, что он выходил на акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Митингующие не дали выступить и депутату Жогорку Кенеша Алмамбету Шыкмаматову.

Напомним, что компания «ЮрАзия» собирается разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планируют на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования глава правительства поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.

Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что, после того как начались акции протеста, компания приостанавливает всю работу в стране до изменения обстановки.