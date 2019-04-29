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Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях (108)

Митинг в Балыкчи завершился, но его участники хотят продолжить акцию в Бишкеке

Митинг против добычи урана в Балыкчи завершен, но участники акции хотят продолжить протесты в Бишкеке. Информацию 24.kg об их намерении подтвердили в мэрии города. 

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По данным муниципалитета, митинг закончился, но 300 человек заявили, что дойдут пешком до экологического поста на въезде в Иссык-Кульскую область, а оттуда на маршрутках выедут в столицу. Уведомление они направили в мэрию Балыкчи и областную администрацию. Ранее протестующие собирались идти пешком до Бишкека, но Балыкчинский городской суд запретил, пояснив, что такая манифестация помешает дорожному движению.

В УВД региона 24.kg сказали, что препятствий активистам чинить не будут, и добавили, что сегодняшняя акция прошла мирно и в рамках закона. 

Напомним, что компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования глава правительства поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.

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Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что, после того как начались акции протеста, компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке. Партия зеленых также планировала провести митинг против разработки 30 апреля, однако суд запретил его. Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил об отзыве лицензии у «ЮрАзии», правда, на два дня раньше, чем ее отозвали.
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