Митинг в Балыкчи завершился, но его участники хотят продолжить акцию в Бишкеке

Митинг против добычи урана в Балыкчи завершен, но участники акции хотят продолжить протесты в Бишкеке. Информацию 24.kg об их намерении подтвердили в мэрии города.
По данным муниципалитета, митинг закончился, но 300 человек заявили, что дойдут пешком до экологического поста на въезде в Иссык-Кульскую область, а оттуда на маршрутках выедут в столицу. Уведомление они направили в мэрию Балыкчи и областную администрацию. Ранее протестующие собирались идти пешком до Бишкека, но Балыкчинский городской суд запретил, пояснив, что такая манифестация помешает дорожному движению.
В УВД региона 24.kg сказали, что препятствий активистам чинить не будут, и добавили, что сегодняшняя акция прошла мирно и в рамках закона.
Напомним, что компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако жители Тонского района Иссык-Кульской области выступают категорически против проекта. После волны негодования глава правительства поручил приостановить любые работы на месторождении до заключения специальной комиссии.
Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что, после того как начались акции протеста, компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке. Партия зеленых также планировала провести митинг против разработки 30 апреля, однако суд запретил его. Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил об отзыве лицензии у «ЮрАзии», правда, на два дня раньше, чем ее отозвали.