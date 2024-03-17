Неделя-24. Законы о СМИ и иноагентах и продолжающиеся отключения света

В Кыргызстане продолжаются отключения элекроэнергии. Жители страны вынуждены часами сидеть без света и тепла. Ежедневно в редакцию жалуются читатели из-за так называемых регулировочных мероприятий: невозможно что-то спланировать, приходится «ловить» время, чтобы приготовить пищу, запастись водой (у некоторых отключают еще и воду), подготовиться к ооз ачару (разговению) в месяц Рамазан, а также зарядить телефоны и гаджеты, без которых трудно представить жизнь современного человека.
Естественно, что в часы, когда свет не отключают, расход электроэнергии растет, а вот воды в Токтогульском водохранилище все меньше.
А пока народ занят насущными вопросами, власти продолжают «закручивать гайки». На уходящей неделе в третьем чтении принят закон об иноагентах. Против проголосовали только пять депутатов — Чингиз Айдарбеков, Дастан Бекешев, Эльвира Сурабалдиева, Эмиль Токтошев и Сеидбек Атамбаев. Документ направлен на подпись президенту. Международные правозащитные организации и институты призывают главу государства не подписывать закон, наложить на него вето. С подобными заявлениями выступили Amnesty International, «Репортеры без границ», Human Rights Watch, постоянный координатор ООН Антье Граве, а также представительство ЕС и посольства пяти стран, в том числе США и Великобритании, и местные НКО.
Продолжается давление на журналистов, несмотря на то, что новый закон о СМИ, который подвергался критике, отозван и направлен на доработку. Таково было решение президента. Однако под арестом все также остаются 8 из 11 ранее арестованных журналистов. Им продлили срок содержания под стражей до мая.
Ровно два месяца прошло с тех пор, как опечатали офис редакции 24.kg, техника все так же изъята и не возвращена сотрудникам.
- Переход на 12-летнее обучение в школах не за горами. Кабмин одобрил соответствующее постановление «О модернизации структуры среднего общего образования». Полагается, что такая модель обеспечит лучшее качество обучения, подготовку студентов к современным реалиям и повышение их конкурентоспособности на рынке труда. Полностью будут меняться учебные планы, учебники, методики. Переход будет поэтапный.
В священный месяц Рамазан глава государства Садыр Жапаров посетил центральную мечеть и провел ооз ачар (разговение) для прихожан.
После молитвы он сказал очень важные слова о росте заболеваемости корью среди детей и необходимости профилактики болезней и вакцинации.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
Есть что скрывать? Почему о ходе административной реформы не рассказывают
Новостями о проводимой реформе городские власти и госорганы не особо делятся. Гражданам остается только гадать, что завтра их ждет, о многом они и вовсе узнают постфактум. Как, например, о пятикратном увеличении состава Бишкекского городского кенеша. Да и о том, что столица де-юре расширилась, тоже официально не сообщили.
Рост цен, или Почему дорожают молочные продукты
В Кыргызстане продолжается рост цен, хоть и незначительный, но ощутимый для многих. По итогам двух месяцев заметно, что выросла стоимость свежих овощей и фруктов, молочной продукции. Но есть и хорошие новости: цена на некоторые продукты снижается.
Рост отмечается также на тарифы и услуги, оказываемые населению.
Однако наш анализ продуктовой корзины показал, что с начала года ее стоимость снизилась на 235 сомов. В отличие от данных на начало марта 2023-го, она подешевела на 863 сома. Но за неделю цена минимального набора продуктов выросла на 150 сомов — до 6 тысяч 817 сомов.
Итоги февраля. ВВП Кыргызстана растет, но промышленный сектор замедляется
Экономика Кыргызстана продолжает расти. Происходит это в основном за счет увеличения показателей в строительстве и торговле. Промышленный сектор сбавляет обороты. Прогнозы экспертов говорят о том, что в ближайшее время рост экономики начнет замедляться.
Чем и как торгует Кыргызстан. Об импорте и экспорте
Нацстатком представил данные по внешней торговле Кыргызстана по итогам января: тенденции 2023-го все еще сохраняются. Самый популярный экспортный товар — золото, импортный — легковые автомобили.
С государствами ЕАЭС мы наторговали на $278,3 миллиона. А внешнеторговый оборот КР достиг $1 миллиарда 168,8 миллиона, что на 36,8 процента выше показателя прошлого года.
Лишенные мандата. Кто из депутатов покинул Жогорку Кенеш
На прошедшей неделе еще один депутат — Айбек Осмонов — досрочно прекратил свои полномочия. И, судя по политической повестке, он не последний, кто покинет Жогорку Кенеш в ближайшее время. В парламенте началась самая настоящая охота на людей, так или иначе связанных с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым, — уже пять нардепов остались без мандата.
24.kg решило напомнить, сколько всего парламентариев седьмого созыва за два года добровольно-принудительно покинули депутатские кресла и почему.
Защити свои права, потребитель!
Вам продали бракованный товар? Не знаете, как вернуть деньги за некачественно оказанную услугу? Стали жертвой рекламы, но продукт не соответствует описанию? Как бороться за свои права потребителя? На все эти вопросы 24.kg ответил заведующий отделом защиты прав потребителей службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Руслан Казаков.
Мы также собрали для вас контакты всех служб и ведомств, куда можно обратиться с жалобой на товар или услугу.
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
В Кыргызстане 11 марта начались священный месяц Рамазан и 30-дневный мусульманский пост. Духовное управление мусульман составило календарь начала воздержания и разговения для городов страны.
Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
11 марта начались месяц Рамазан и 30-дневный пост у мусульман. Эти дни — одно из самых важных для мусульманина испытаний веры. Ислам призывает воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений свои глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не судачить по пустякам, не произносить бранных слов, а направить силы на благие дела. Врач Тилек Муратов рассказал 24.kg о последствиях поста для организма.
Как правильно держать орозо. Ответы на самые часто задаваемые вопросы
Орозо — одно из самых важных для мусульманина испытаний его веры. В священный месяц Рамазан ислам призывает воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений свои глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не судачить по пустякам, не произносить бранных слов, а направить свои силы на благие дела. 24.kg подготовило ответы на самые распространенные вопросы о том, как правильно вести себя во время Рамазана и не навредить своему здоровью.
Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
11 марта начался священный месяц Рамазан. В эти дни мусульмане должны воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не произносить бранных слов, а направить все силы на благие дела. 24.kg совместно с ДУМК подготовило советы, как лучше провести священный месяц.
Ничего не делать и похудеть не получится. Секреты борьбы с лишним весом
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более миллиарда человек страдает ожирением, или каждый восьмой житель планеты. В Кыргызстане эта проблема также актуальна. Об основных причинах, последствиях и мерах профилактики 24.kg рассказала доктор медицинской наук, профессор кафедры КГМА, специалист по питанию Турсун Мамырбаева.
Нужна медицинская помощь? Как попасть на прием к семейному врачу
Каждый человек, каким бы здоровым он ни был, вынужден обращаться к врачам. Будь то банальная простуда или серьезные заболевания — крайне важно не заниматься самолечением. Узнать, к какому ЦСМ приписан, и записаться на прием к семейному врачу можно онлайн или обратившись в регистратуру центра по телефону, или придя в поликлинику.
Февральские зимние узоры и ущелье Барскоон
Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. И сегодня с их помощью мы начнем прощаться с зимой. В феврале-то она нам дала прикурить.
Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Смерть близкого человека пробивает брешь в семейном бюджете. Тратиться приходится не только на похороны, но и на поминальные мероприятия. Хотя в Кыргызстане и пытаются бороться с бессмысленными тратами на различные тои, на деле на «достойные проводы» уходит немало денег. Часть расходов на организацию похорон можно возместить за счет государственного ритуального пособия (на погребение).
Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
Стрельба из боевого оружия — отличный вариант досуга. Законно это можно сделать в стрелковых клубах, где предлагают пистолеты, винтовки, ружья и не только. В них работают квалифицированные инструкторы, которые помогут выбрать подходящее оружие, настроят его и научат стрелять. 24.kg предлагает топ-5 площадок, где можно почувствовать себя героем боевика.
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Аренда автомобиля — это удобный и практичный способ передвижения, если вы приехали в незнакомый город или не хотите зависеть от общественного транспорта.
Вы можете выбрать машину, которая подходит вам по цене, классу, размеру, марке и другим параметрам, взять ее в аренду на сутки, несколько дней или более длительный срок. 24.kg составило список компаний Кыргызстана, оказывающих услугу аренды авто. Вы можете сравнить предложения и найти самый выгодный вариант.