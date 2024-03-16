Токтогульское водохранилище. Объем упал до 7,3 миллиарда кубометров

С начала марта объем воды в Токтогульском водохранилище сократился на 594,39 миллиона кубометров — до 7 миллиардов 319,4 миллиона. Год назад на середину марта показатель был выше.

С начала года уровень воды сократился на 3 миллиарда 110,32 миллиона кубометров.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года воды меньше на 594,39 миллиона кубометров. В 2023-м объем воды в Токтогулке удалось удержать на отметке 7,8 миллиарда кубов. Ниже он не опускался.

Одна из причин, почему так происходит, — низкий приток воды. Если в прошлом году на середину марта он в среднем составлял 165 кубометров в секунду, то в этом году — только 158.

А вот расход воды из Токтогулки остается довольно высоким. На сегодня тратят на выработку электроэнергии в три раза больше воды, чем поступает.

Это привело к тому, что расход оказался выше уровня 2023-го почти в два раза. Хотя первые полтора месяца 2024 года он был ниже. С 1 по 15 марта расход составил в среднем 658,5 кубометра в секунду. В прошлом году за тот же период было 344,3.

Отметим также, что во вторую неделю марта расход начал все же понемногу снижаться. Если в начале месяца он превышал почти в пять раз, то сейчас только в три.

На сегодня ситуация с водой в Токтогульском водохранилище практически критическая. Энергетики уже предупредили — если так пойдет дальше, то к апрелю Токтогулка может достичь «мертвого» объема. В этом случае одноименная ГЭС просто не сможет вырабатывать электроэнергию.

«Это недопустимо. Поэтому мы призываем население, наших потребителей экономно относиться к использованию электроэнергии, особенно в часы максимальных нагрузок — с 6.00 до 9.00-10.00 и вечером», — заявил ранее заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев.

Но надеяться на сознательность энергетики не будут. Токтогулку будут спасать ценой отключения света в домах кыргызстанцев. Хотя Минэнерго и обещало с 8 марта остановить так называемые регулировочные мероприятия, они продолжаются. Теперь к ним добавились разгрузочные часы, которые добрались и до Бишкека.