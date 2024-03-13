Новый закон о СМИ. Документ отозван по поручению президента Садыра Жапарова

По поручению президента Кыргызстана Садыра Жапарова отозван законопроект о средствах массовой информации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

Он напомнил, что ранее президент встретился с руководителями средств массовой информации страны. В ходе беседы одним из обсуждаемых вопросов являлся проект закона «О средствах массовой информации», находящийся на рассмотрении Жогорку Кенеша.

«По итогам встречи, заслушав информацию от представителей СМИ и с учетом поступивших от них предложений относительно данного законопроекта, президент Садыр Жапаров поручил доработать указанный проект закона», — написал Аскат Алагозов.

Отметим, законопроект, разработанный администрацией президента, поступил в Жогорку Кенеш в начале января. Это пятая версия документа, он дорабатывался членами рабочей группы, созданной распоряжением главы государства Садыра Жапарова в декабре 2022 года. Однако проект закона не был доработан, не согласован и не одобрен всеми членами рабочей группы. Не было проведено постатейного обсуждения.