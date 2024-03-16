10:38
USD 89.51
EUR 97.41
RUB 0.98
Общество

Закон об иностранных представителях призывают пересмотреть

Постоянный координатор ООН Антье Граве выступила с заявлением в связи с принятием изменений к Закону «О некоммерческих организациях». Об этом сообщили в представительстве организации в Кыргызстане.

Основываясь на предыдущих комментариях Организации Объединенных Наций, постоянный координатор ООН выражает обеспокоенность в связи с принятием 14 марта 2024 года изменений в закон о некоммерческих организациях. Антье Граве считает, что поправки могут привести к необоснованным ограничениям деятельности гражданского общества, в том числе потенциально препятствуя прогрессу в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

Читайте по теме
HRW призывает президента КР отозвать законопроект об иностранных представителях

«Организации гражданского общества (ОГО), наряду с государством и другими партнерами, играют жизненно важную роль в содействии социально-экономическому развитию страны, предоставлении основных услуг уязвимым и маргинализированным слоям населения, оказании помощи нуждающимся в период кризисов, защите прав человека и укреплении мира», — говорится в заявлении.

Постоянный координатор ООН также отмечает, что принятие закона может создать проблемы для эффективного участия гражданского общества в инициативах по развитию, направленных на помощь в борьбе с бедностью, сокращение неравенства и достижение ЦУР. Он также может привести к стигматизации организаций гражданского общества и гражданских активистов, ограничению прав человека, а также препятствовать участию общественности и инклюзивному диалогу.

«Подчеркивая важнейшую роль активного гражданского общества в обеспечении устойчивого развития, прав человека и демократического управления, постоянный координатор ООН рекомендует провести более тщательный и инклюзивный пересмотр закона с учетом рекомендаций специальных докладчиков ООН и других национальных и международных партнеров, включая гражданское общество. ООН готова к дальнейшему обсуждению этих рекомендаций с властями и другими соответствующими партнерами», — говорится в заявлении.

Напомним, 14 марта Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289202/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
Закон об иноагентах. Садыра Жапарова призывают наложить вето
Закон об иноагентах. Заявление представительства ЕС и посольств пяти стран
Представители НКО просят президента Кыргызстана встретиться с ними
Закон об иноагентах. Эдиль Байсалов призвал не хоронить демократию
Закон об иноагентах. Депутат заявил, что ошибочно проголосовал за
Надира Нарматова призналась в связях с Матраимовым, но сдавать мандат не будет
Закон об иноагентах нарушает обязательства Кыргызстана как члена Совета ООН
«Репортеры без границ»: Закон об иноагентах — новая угроза для НКО и СМИ
HRW глубоко обеспокоена ухудшением ситуации с правами человека в Кыргызстане
Закон об иноагентах. Инициативу Надиры Нарматовой сняли с повестки дня заседания
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света
Кыргызстан переходит на&nbsp;12-летнее образование. Кабмин готовит постановление Кыргызстан переходит на 12-летнее образование. Кабмин готовит постановление
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане дождь со&nbsp;снегом и&nbsp;шквалистый ветер Штормовое предупреждение. В Кыргызстане дождь со снегом и шквалистый ветер
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
16 марта, суббота
10:31
Сумма венчурных сделок в Кыргызстане за 2023 год составила $1,1 миллиона Сумма венчурных сделок в Кыргызстане за 2023 год состав...
10:00
Музыкальные школы и курсы Бишкека. Адреса, телефоны и на чем учат играть
09:44
Закон об иностранных представителях призывают пересмотреть
09:21
Не чувствую себя в безопасности. Бишкекчане жалуются на нарушителей ПДД
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 16 марта 1999 года
15 марта, пятница
23:45
В Джалал-Абаде незаконно усыновили двух детей и вывезли из страны
23:19
Компенсировать моральный вред оправданным хотят за счет правоохранителей
22:42
Налоговая запускает новые сервисы для общения с бизнесом