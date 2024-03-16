Закон об иностранных представителях призывают пересмотреть

Постоянный координатор ООН Антье Граве выступила с заявлением в связи с принятием изменений к Закону «О некоммерческих организациях». Об этом сообщили в представительстве организации в Кыргызстане.

Основываясь на предыдущих комментариях Организации Объединенных Наций, постоянный координатор ООН выражает обеспокоенность в связи с принятием 14 марта 2024 года изменений в закон о некоммерческих организациях. Антье Граве считает, что поправки могут привести к необоснованным ограничениям деятельности гражданского общества, в том числе потенциально препятствуя прогрессу в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

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«Организации гражданского общества (ОГО), наряду с государством и другими партнерами, играют жизненно важную роль в содействии социально-экономическому развитию страны, предоставлении основных услуг уязвимым и маргинализированным слоям населения, оказании помощи нуждающимся в период кризисов, защите прав человека и укреплении мира», — говорится в заявлении.

Постоянный координатор ООН также отмечает, что принятие закона может создать проблемы для эффективного участия гражданского общества в инициативах по развитию, направленных на помощь в борьбе с бедностью, сокращение неравенства и достижение ЦУР. Он также может привести к стигматизации организаций гражданского общества и гражданских активистов, ограничению прав человека, а также препятствовать участию общественности и инклюзивному диалогу.

«Подчеркивая важнейшую роль активного гражданского общества в обеспечении устойчивого развития, прав человека и демократического управления, постоянный координатор ООН рекомендует провести более тщательный и инклюзивный пересмотр закона с учетом рекомендаций специальных докладчиков ООН и других национальных и международных партнеров, включая гражданское общество. ООН готова к дальнейшему обсуждению этих рекомендаций с властями и другими соответствующими партнерами», — говорится в заявлении.

Напомним, 14 марта Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».