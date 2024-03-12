Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света

Объем воды в Токтогульском водохранилище продолжает падать. Как результат — отключения света, которые энергетики называют регулировочными мероприятиями, тоже не прекратились. Вернее, официально их отменили.

Но реальность другая: вечера жители регионов продолжают проводить без света.

Синоптики вновь обещают похолодание. Это значит, что потребление электроэнергии снова вырастет, а ограничения в ее подаче могут стать масштабнее.

Мы все отменили...

Только через две недели чиновники энергосектора нашли в себе смелость признать, что свет действительно отключают специально.

С конца февраля жители Кыргызстана стали жаловаться на массовые отключения света. Сообщения поступали из всей страны. Было понятно, что это не аварии, а банальная экономия. Но энергетики усердно твердили, что все хорошо.

Расход электроэнергии большой, воды в Токтогульском водохранилище все меньше, а соседи не могут поставить энергию в нужном нам объеме. С 5 марта стало еще сложнее. В ремонт вывели два гидроагрегата на Токтогульской и Уч-Курганской ГЭС. Нехватка мощности составила 290-300 мегаватт. Энергетики наконец-то даже представили график отключений.

Но уже через несколько дней, 9 марта, Министерство энергетики заявило, что приостановило краткосрочные регулировочные мероприятия.

Официальная причина — потребление электроэнергии в связи с потеплением значительно снизилось.

Как отметили в ведомстве, 8 марта потребление электроэнергии в энергосистеме республики составило 61 миллион 117 тысяч киловатт-часов. В предыдущие дни оно достигало до 70 миллионов киловатт-часов.

Кыргызстанцы обрадовались. Так себе романтика проводить каждый вечер при свечах. Кто же знал, что обещания чиновников и реальность вновь не сойдутся.

...но это не точно

Буквально в тот же день, когда заявили о прекращении регулировочных мероприятий, люди снова остались без света.

«Я житель Оша. Прочитал о приостановлении отключения электроэнергии, но у нас все идет в обратную сторону. Мощность счетчика снизили до 3 киловатт, а говорили, что только до 4 киловатт. Вечером 10 марта свет отключили на целых три часа. Некоторые знакомые говорят, что у них вообще не отключают. Такое чувство, что не ко всем одинаково относятся», — рассказал читатель.

Жителям Чуйской области пришлось еще «веселее». Вечером 10 марта половина из них сидела вечером без света. В Каинды, селах Эфиронос, Ново-Николаевка, Садовом, Александровка и многих других электроэнергию начали отключать после 21.00.

И все это происходило как раз в то время, когда верующие были в мечети перед началом священного месяца Рамазан. Молиться пришлось при свете фонариков.

Отключения продолжатся

В ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» признали, что отсутствие света в селах Чуйской области — те самые регулировочные мероприятия.

«В связи с повышением потребления электроэнергии 10 марта в вечерний максимум нагрузок в некоторых районах Чуйской области провели регулировочные мероприятия. Филиал ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» ЧуПЭС призывает потребителей бережно относиться к электроэнергии и не включать одновременно несколько энергоемких электроприборов, особенно в часы максимальных нагрузок», — прокомментировали 24.kg в компании.

При увеличении потребления электроэнергии срабатывает противоаварийное устройство релейной защиты и автоматики для предотвращения нештатных и аварийных ситуаций. НЭСК

Энергетики восстановили электроснабжение в течение 1-1,5 часа. Но остается открытым вопрос — неужели нельзя было проявить уважение к верующим и не отключать свет хотя бы в период молитвы в мечети?

Синоптики вновь прогнозируют понижение температуры. Объем воды в Токтогульском водохранилище на 12 марта 2024 года составил 7 миллиардов 419,27 миллиона кубометров. С начала месяца он сократился на 494,52 миллиона кубометров.

Что это значит? Если показатели будут падать такими же темпами, то количество отключений света будет только расти. Энергетики будут спасать Токтогулку всеми возможными способами. Главный из них — отключения электроэнергии. ОАО «НЭСК» уже предупредило своих абонентов о продлении регулировочных мероприятий.

Так что самый главный совет жителям регионов — запасайтесь свечами и генераторами. Судя по всему, в ближайшие недели вам придется сидеть без света не один час.