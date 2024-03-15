Amnesty International призывает наложить вето на закон о НКО

Mеждународная правозащитная организация Amnesty International призывает наложить вето на поправки в закон о НКО. Об этом говорится в заявлении организации.

«Принятие этого документа парламентом Кыргызстана вызывает глубокую тревогу. Более десяти лет назад мы стали свидетелями того, как подобное законодательство заложило основу для систематического демонтажа гражданского общества. Этот шаг не только подрывает право на свободу объединений и угрожает независимости НКО, но также подрывает саму структуру некогда активного гражданского общества в республике», — заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Она считает, что президент может и должен наложить вето на этот закон.

«Крайне важно, чтобы международные партнеры Кыргызстана напомнили правительству и законодателям, что на практике означает свобода объединений, и побудили их немедленно вступить в конструктивный диалог с организациями гражданского общества, чтобы эта вредная законодательная инициатива не стала законом. Обязанность правительства — обеспечить повсеместное уважение и соблюдение прав человека, чтобы жизнь людей улучшалась, особенно жизнь наиболее маргинализированных слоев населения», — добавила Мари Стразерс.

Напомним, 14 марта Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».