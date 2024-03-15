10:43
USD 89.51
EUR 97.91
RUB 0.98
Общество

Amnesty International призывает наложить вето на закон о НКО

Mеждународная правозащитная организация Amnesty International призывает наложить вето на поправки в закон о НКО. Об этом говорится в заявлении организации.

«Принятие этого документа парламентом Кыргызстана вызывает глубокую тревогу. Более десяти лет назад мы стали свидетелями того, как подобное законодательство заложило основу для систематического демонтажа гражданского общества. Этот шаг не только подрывает право на свободу объединений и угрожает независимости НКО, но также подрывает саму структуру некогда активного гражданского общества в республике», — заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Она считает, что президент может и должен наложить вето на этот закон.

«Крайне важно, чтобы международные партнеры Кыргызстана напомнили правительству и законодателям, что на практике означает свобода объединений, и побудили их немедленно вступить в конструктивный диалог с организациями гражданского общества, чтобы эта вредная законодательная инициатива не стала законом. Обязанность правительства — обеспечить повсеместное уважение и соблюдение прав человека, чтобы жизнь людей улучшалась, особенно жизнь наиболее маргинализированных слоев населения», — добавила Мари Стразерс.

Напомним, 14 марта Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289077/
просмотров: 205
Версия для печати
Материалы по теме
Закон об иноагентах. Жогорку Кенеш принял документ в третьем чтении
Закон об иноагентах. ЕБРР выразил обеспокоенность положением НПО в Кыргызстане
Закон об иноагентах. «Бир Дуйно» вручило письмо представителям банков развития
Репрессивные законы — серьезный удар по демократическому будущему Кыргызстана
Как принимали закон об иноагентах: депутаты голосовали за отсутствующих коллег
Закон об иноагентах. Инициатива может коснуться трудовых мигрантов — депутат
Закон о НКО. Надира Нарматова сама иноагент, считает Дастан Бекешев
Закон об иноагентах принят во втором чтении. Кто как голосовал (список)
Transparency International призывает парламент отозвать законопроект о НКО
Закон о НКО. Юрист заявила о нарушении регламента при рассмотрении документа
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане дождь со&nbsp;снегом и&nbsp;шквалистый ветер Штормовое предупреждение. В Кыргызстане дождь со снегом и шквалистый ветер
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
15 марта, пятница
10:22
Amnesty International призывает наложить вето на закон о НКО Amnesty International призывает наложить вето на закон...
10:00
Торговля Кыргызстана. Экспорт держится в основном на золоте, импортируем все
09:46
Для электронной коммерции в Центральной Азии предлагают создавать спецсчета
09:29
Вспышка кори. Стартовал второй этап кампании по дополнительной иммунизации
09:27
Не забывать о законах. Камчыбек Ташиев вспомнил публикацию годичной давности