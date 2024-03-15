Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю

Что делать, если вы купили просроченный или бракованный товар, или он вам не подошел по каким-то параметрам? А если вы отравились в кафе или в аптеке продали некачественные таблети? Редакция 24.kg собрала контакты, куда может пожаловаться потребитель.

В случае нарушения прав потребителей при приобретении товаров (работ, услуг), просроченной или бракованной продукции с жалобой можно обращаться: Служба антимонопольного регулирования (Госантимонополия) — 0312563305, 0312563170.

На некачественные или просроченные лекарства, побочную реакцию на медикаменты можно пожаловаться: горячая линия департамента лекарственных средств и медизделий — 08008002626.

Если в организации здравоохранения потребовали деньги или оказали некачественную помощь: горячая линия Фонда обязательного медицинского страхования — 113.

Если в точке общественного питания грязно, заметили насекомых или вам стало плохо после ее посещения: департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора — 0312323201.

Если есть претензии к работе банков Кыргызстана: отдел по защите прав потребителей Национального банка: 0312312948, 0312313189, 0312313122, 0555855748, 0770737349,+996501890000 (WhatsApp).

Если не довольны качеством работы муниципальных предприятий и коммунальных служб в Бишкеке: кол-центр мэрии — 1840.

Ранее редакция 24.kg собрала актуальные номера телефонов коммунальных служб, по которым можно обращаться в случае отключений электроэнергии, воды и газа в жилых домах, жаловаться на работу транспорта, уличного освещения, лифтов.