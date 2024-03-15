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Общество

Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю

Что делать, если вы купили просроченный или бракованный товар, или он вам не подошел по каким-то параметрам? А если вы отравились в кафе или в аптеке продали некачественные таблети? Редакция 24.kg собрала контакты, куда может пожаловаться потребитель.

В случае нарушения прав потребителей при приобретении товаров (работ, услуг), просроченной или бракованной продукции с жалобой можно обращаться:

Служба антимонопольного регулирования (Госантимонополия) — 0312563305, 0312563170.

На некачественные или просроченные лекарства, побочную реакцию на медикаменты можно пожаловаться:

горячая линия департамента лекарственных средств и медизделий — 08008002626.

Если в организации здравоохранения потребовали деньги или оказали некачественную помощь:

горячая линия Фонда обязательного медицинского страхования — 113.

Если в точке общественного питания грязно, заметили насекомых или вам стало плохо после ее посещения:

департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора — 0312323201.

Если есть претензии к работе банков Кыргызстана:

отдел по защите прав потребителей Национального банка: 0312312948, 0312313189, 0312313122, 0555855748, 0770737349,+996501890000 (WhatsApp).

Если не довольны качеством работы муниципальных предприятий и коммунальных служб в Бишкеке:

кол-центр мэрии — 1840.

Ранее редакция 24.kg собрала актуальные номера телефонов коммунальных служб, по которым можно обращаться в случае отключений электроэнергии, воды и газа в жилых домах, жаловаться на работу транспорта, уличного освещения, лифтов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289095/
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Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю