HRW призывает президента КР отозвать законопроект об иностранных представителях

Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову следует поддержать неправительственный сектор страны и отозвать неправомерный законопроект об «иностранных представителях», направленный на то, чтобы заставить замолчать активное и способное открыто выражать свое мнение гражданское общество страны. Об этом заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

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Законопроект требует, чтобы неправительственные организации, получающие иностранное финансирование и занимающиеся нечетко определенной «политической деятельностью», были внесены в специальный реестр «иностранных представителей». Они также должны будут помечать все свои публикации как «произведенные и распространенные некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного представителя» или действующей в интересах своих иностранных спонсоров. Проект аналогичен российскому закону, который был осужден Европейским судом по правам человека как нарушающий, помимо прочих норм, права на свободу объединений и свободу слова.

«Защита прав уязвимых групп — это законная деятельность, которую правительство должно поддерживать, а не ограничивать. Кыргызстан подписал многочисленные международные и региональные соглашения, которые подтверждают, что поиск ресурсов из национальных, международных и иностранных источников является неотъемлемой частью права на свободу объединений», — заявила исполнительный директор Human Rights Watch Тирана Хассан.

Законопроект определяет политическую деятельность как любую деятельность, связанную с организацией публичных мероприятий и акций прямого действия, участием в избирательных процессах, агитацией в государственных органах или распространением мнений с помощью «современных информационных технологий», которые формируют общественно-политические взгляды людей.

По мнению HRW, такое слишком широкое определение политической деятельности представляет собой серьезную угрозу праву неправительственных и некоммерческих организаций свободно заниматься своей законной деятельностью. К ним относятся защита различных групп населения, гражданское образование, а также мониторинг и выражение обеспокоенности гражданской и политической ситуацией в стране.

Как отмечают правозащитники, выделение неправительственных организаций, получающих иностранное финансирование в качестве «иностранных представителей» еще больше стигматизирует гражданское общество и правозащитников Кыргызстана.

«Правительство Кыргызстана должно рассматривать организации гражданского общества, массовые общественные движения и правозащитников как своих союзников в построении процветающего и инклюзивного общества, а также обеспечить благоприятную среду, способствующую многообразию мнений и свободе объединений. Президенту Жапарову следует отозвать законопроект и гарантировать дальнейшую свободу и открытость многообразному гражданскому обществу Кыргызстана», — добавила Тирана Хассан.

Напомним, 14 марта Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».