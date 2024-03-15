Закон об иноагентах. Садыра Жапарова призывают наложить вето

Общественные организации Кыргызстана призывают президента Садыра Жапарова наложить вето на законопроект «Об иностранных представителях». Об этом говорится в совместном обращении.

Подписанты выражают главе государства признательность за принятое решение отозвать законопроект «О средствах массовой информации» ввиду несоответствия его принципам и стандартам свободы слова и самовыражения граждан.

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«14 марта депутаты Жогорку Кенеша в третьем чтении приняли законопроект об «иностранных представителях», который является аналогом российского Закона «Об иностранных агентах» и нацелен исключительно на ограничение деятельности для организаций гражданского общества. Действия нардепов показывают уровень их политической коррупции и безнаказанности за системные нарушения конституционных прав и свобод граждан в Кыргызской Республике», — подчеркивается в обращении.

Отмечается, что общественные организации в КР являются полноправными партнерами по реализации Национальных программ развития по продвижению ЦУР и Глобальной повестки помощи горным странам, инициированной лично Садыром Жапаровым, открыты и готовы к партнерству и эффективному сотрудничеству.

«Мы настоятельно призываем вас, как гаранта Конституции, воспользоваться своим конституционным правом и наложить вето на дискриминационный законопроект «Об иностранных представителях». Мы верим, что такое решение будет способствовать установлению законности, защите прав и свобод граждан и восстановлению справедливости в Кыргызской Республике.

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Мы готовы к диалогу и сотрудничеству с государственными органами для обеспечения развития гражданского общества в стране, уважения прав и свобод граждан, укрепления демократических принципов в нашем обществе и продвижения устойчивого развития Кыргызстана», — заключают представители организаций.

Напомним, 14 марта Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».