Закон об иноагентах. Заявление представительства ЕС и посольств пяти стран

Представительство Европейского союза и посольства Канады, Франции, Германии, Великобритании и США выпустили совместное заявление по поводу принятия Жогорку Кенешем закона «Об иностранных представителях».

«Мы выражаем обеспокоенность в связи с принятием Жогорку Кенешем проекта поправок к закону «О некоммерческих организациях», более известному как закон «Об иностранных представителях». Положения законопроекта «Об иностранных представителях» ставят под угрозу возможность некоммерческих и неправительственных организаций (НПО) действовать свободно, противоречат международным нормам и ставят под угрозу нашу способность оказывать помощь, направленную на улучшение жизни граждан и жителей Кыргызской Республики», — говорится в заявлении.

Отмечается, что если документ будет подписан в его нынешнем виде, он может нанести вред наиболее уязвимым слоям населения, нуждающимися в таких базовых услугах, как питание, здравоохранение и образование, которые предоставляют некоммерческие и неправительственные организации.

«Некоммерческие и неправительственные организации являются не противниками, а незаменимыми партнерами в построении демократической, справедливой и процветающей Кыргызской Республики. Мы призываем президента Садыра Жапарова прислушаться к опасениям, высказываемым в стране и за ее пределами, и пересмотреть этот закон с руководством парламента», — добавляют авторы.

Напомним, сегодня Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».