23:58
USD 89.49
EUR 97.78
RUB 0.98
Общество

Закон об иноагентах. Заявление представительства ЕС и посольств пяти стран

Представительство Европейского союза и посольства Канады, Франции, Германии, Великобритании и США выпустили совместное заявление по поводу принятия Жогорку Кенешем закона «Об иностранных представителях».

«Мы выражаем обеспокоенность в связи с принятием Жогорку Кенешем проекта поправок к закону «О некоммерческих организациях», более известному как закон «Об иностранных представителях». Положения законопроекта «Об иностранных представителях» ставят под угрозу возможность некоммерческих и неправительственных организаций (НПО) действовать свободно, противоречат международным нормам и ставят под угрозу нашу способность оказывать помощь, направленную на улучшение жизни граждан и жителей Кыргызской Республики», — говорится в заявлении.

Отмечается, что если документ будет подписан в его нынешнем виде, он может нанести вред наиболее уязвимым слоям населения, нуждающимися в таких базовых услугах, как питание, здравоохранение и образование, которые предоставляют некоммерческие и неправительственные организации.

«Некоммерческие и неправительственные организации являются не противниками, а незаменимыми партнерами в построении демократической, справедливой и процветающей Кыргызской Республики. Мы призываем президента Садыра Жапарова прислушаться к опасениям, высказываемым в стране и за ее пределами, и пересмотреть этот закон с руководством парламента», — добавляют авторы.

Напомним, сегодня Жогорку Кенеш принял в третьем чтении законопроект об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известный как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289030/
просмотров: 492
Версия для печати
Материалы по теме
Представители НКО просят президента Кыргызстана встретиться с ними
Закон об иноагентах. Эдиль Байсалов призвал не хоронить демократию
Закон об иноагентах. Депутат заявил, что ошибочно проголосовал за
Надира Нарматова призналась в связях с Матраимовым, но сдавать мандат не будет
Закон об иноагентах нарушает обязательства Кыргызстана как члена Совета ООН
«Репортеры без границ»: Закон об иноагентах — новая угроза для НКО и СМИ
HRW глубоко обеспокоена ухудшением ситуации с правами человека в Кыргызстане
Закон об иноагентах. Инициативу Надиры Нарматовой сняли с повестки дня заседания
Закон об иноагентах. В рекомендованной и принятой версиях проекта нашли различия
Закон о НКО. Документ дополнили ужесточающими положениями
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время орозо и что с этим делать
Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света Отключения электроэнергии. Кыргызстанцы продолжают часами сидеть без света
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
14 марта, четверг
23:43
В Android появится возможность отправлять SMS через спутник В Android появится возможность отправлять SMS через спу...
23:22
В Чуйской области водитель сбил школьников и скрылся. Его задержали
23:14
Вспышка кори в Кыргызстане. В Национальный календарь прививок внесли изменения
22:55
Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла у команды Мексики
22:45
В ближайшие 2-3 года Кыргызстан улучшит позиции в Индексе человеческого развития