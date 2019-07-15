Измените меру пресечения Аиде Саляновой! Начат сбор подписей

Сторонники экс-генерального прокурора Аиды Саляновой, подозреваемой в причастности к незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева, собирают подписи за изменение ей меры пресечения. Об этом 24.kg сообщила ее сестра Чинара Турдалиева.

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По ее словам, родственники и сторонники подготовили петицию к президенту Сооронбаю Жээнбекову. Собрано уже более 7 тысяч подписей.

«Мы не просим главу государства вмешиваться, но мы хотим обратить его внимание на тот факт, что у Аиды Саляновой больное сердце и нахождение ее в СИЗО-1 — это пытки. Она очень плохо себя чувствует. А суд продлил ей срок нахождения под стражей до 26 августа», — сказала Чинара Турдалиева и добавила, что подписи собирали в Бишкеке и Нарыне, на малой родине Аиды Саляновой.

Уголовное дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По делу проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест. Изменена мера пресечения и врачу-онкологу Эмильбеку Макимбетову. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1.

Адвокаты просили освободить бывшую главу ГП под домашний арест в связи с плохим состоянием здоровья. После краткосрочного лечения в Национальном центре кардиологии и терапии Аида Салянова вернулась в следственный изолятор.

Еще один подозреваемый в причастности к освобождению преступника бывший секретарь Совета обороны (ныне Совет безопасности) и экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев бесследно исчез. Установить местонахождение 70-летнего генерал-полковника правоохранительные органы не могут.