Незаконное освобождение Батукаева. Экс-глава Минздрава вышла из СИЗО

Одного из фигурантов уголовного дела по факту незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева - бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву Первомайский районный суд Бишкека отпустил под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

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Известно, что бывшей чиновнице изменили меру пресечения на домашний арест по ходатайству ее адвоката.

Напомним, Динаре Сагинбаевой предъявлено обвинение в подделке документов и соучастии в коррупции.

Уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты. По подозрению в подделке документов и соучастии в коррупции милиция задержала и экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева. В ИВС в ожидании санкции находится также бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов. Ходатайство следствия об его аресте суд рассмотрит сегодня.