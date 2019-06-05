Освобождение Азиза Батукаева. Аиду Салянову водворили в СИЗО-1 до 26 июня

Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения экс-генеральному прокурору Аиде Саляновой в рамках уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

В ходе судебного заседания адвокат бывшей главы ГП просила избрать ей меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Юрист мотивировала это тем, что личность бывшего генпрокурора установлена, она никуда не сбежит, поскольку у нее на иждивении маленькая дочь.

Однако следственный судья не удовлетворил ходатайство защиты. Постановлением суда Аиду Салянову водворят в СИЗО-1 Бишкека до 26 июня.

Напомним, уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 3 июня по подозрению взлоупотреблении должностными полномочиями милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову.