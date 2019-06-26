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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (93)

Освобождение Азиза Батукаева. Врача-онколога отпустили под домашний арест

Врача-онколога Эмильбека Макимбетова Первомайский районный суд отпустил под домашний арест. Он диагностировал лейкоз у вора в законе Азиза Батукаева. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН. 

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По данным ведомства, в мае врач был переведен из СИЗО-1 в ИК-47 с диагнозом гипертонический криз. 

По какой причине он отпущен под домашний арест и связано ли это с тем, что Эмильбек Макимбетов пошел на сделку со следствием, в ГСИН не знают. Ранее его адвокаты рассказывали журналистам, что следователи предлагали их подзащитному заключить договор о сотрудничестве.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

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В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили из-под стражи. 8 июня суд изменил меру пресечения и Шамилю Атаханову. Он отпущен под домашний арест. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1. Адвокаты просили освободить бывшую главу ГП под домашний арест в связи с плохим состоянием здоровья. 15 июня ее госпитализировали в Национальный кардиологический центр.
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