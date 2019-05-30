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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (46)

Освобождение Азиза Батукаева. В деле фигурирует действующий зампрокурора Нарына

В уголовном деле по факту незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева фигурирует действующий заместитель прокурора Нарынской области Майрамбек Акматалиев. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что на момент освобождения преступника Майрамбек Акматалиев работал в спецпрокуратуре.

В Верховном суде подтвердили информацию о том, что сотрудник надзорного органа является фигурантом уголовного дела. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде из КР.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019-го. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты. По подозрению в подделке документов и соучастии в коррупции милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву и экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева. Позже Динару Сагинбаеву отпустили под домашний арест.
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