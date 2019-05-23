Освобождение Азиза Батукаева. Арестован экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов

В рамках расследования уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева взят под стражу экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов. Он арестован на один месяц с содержанием в СИЗО- Бишкека. Такое решение вынес сегодня Первомайский районный суд Бишкека.

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Шамиля Атаханова 21 мая доставили в Следственную службу МВД и после допроса задержали.

Уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

По делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева задержана экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева. Сегодня суд отпустил ее под домашний арест. В рамках уголовного дела арестован и бывший советник председателя ГСИН Калыбек Качкыналиев.

Ранее в МВД отмечали, что подозреваемые обвиняются в соучастии в коррупции и подделке документов и служебном подлоге.